Rostock

Die Corona-Krise ist auch für ein riesiges Unternehmen wie McDonalds eine harte Zeit. Bei Mario Jaeckel, der in Vorpommern-Rügen fünf Filialen betreibt, war der Umsatz zwischenzeitlich dramatisch eingebrochen.

„Da mussten wir viele wichtige Fragen klären. Wie gehen wir mit den Lieferanten um? Was passiert mit der vorhandenen Ware? So etwas haben wir in 25 Jahren noch nicht erlebt“, sagt Mario Jaeckel im neuen OZ-Podcast #lokalhelden im Gespräch mit Julia Kramer und Max Jagusch.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Jetzt reinhören:

McDonalds auf Rügen, in Stralsund und Grimmen

Mario Jaeckel ist seit nunmehr elf Jahren Franchise-Unternehmer von insgesamt fünf McDonald‘s Filialen in der Region Vorpommern-Rügen unter anderem an der A20 in Grimmen, in Stralsund und auf Rügen in Teschenhagen an der B96. Er und seine Frau haben bereits ihre Ausbildung bei McDonalds gemacht und haben seit 25 Jahren mit dem Unternehmen zu tun.

Wie viel Arbeit in den Abläufen einer nahezu komplett automatisierten Filiale steckt und ob die Arbeitszeiten in den fast rund um die Uhr geöffneten Restaurant auch familienkompatibel sind, das erfahren Sie im OZ-Podcast #lokalhelden.

*Der Podcast ist im Rahmen einer bezahlten Partnerschaft entstanden.

Von Julia Kramer und Max Jagusch