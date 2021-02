Stralsund

Die Wirtschaft der Hansestadt Stralsund ächzt unter dem anhaltenden Lockdown. Besonders die Einzelhändler hatten gehofft, dass sie dank der anhaltend niedrigen Inzidenz in Vorpommern-Rügen schnell wieder öffnen können – als Testregion. Zuletzt lag der Wert am Freitagabend für den Ostseekreis bei 13,8. Eine Spitzenposition im Bundesvergleich. Unter 412 Städten und Landkreisen befindet sich Vorpommern-Rügen damit in den Top Ten. Dennoch bleiben die Läden vorerst geschlossen.

Denn der MV-Plan orientiert sich an der Entwicklung im Bundesland. In MV dürfen ab Montag Friseursalons, Gartenbaucenter und Baumschulen wieder öffnen. In Regionen wie Vorpommern-Rügen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 auf 100 000 Einwohner kommen zudem Kosmetiker, Fußpfleger und Nagelstudios dazu. Die entsprechende Allgemeinverfügung hat der Landkreis dafür am Freitagnachmittag bekannt gegeben.

Für den Einzelhandel gibt es hingegen vorerst keine nahe Öffnungsperspektive. Deshalb drängen Stralsunder Stadtpolitiker jetzt auf die Schaffung einer Testregion. Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) soll Landrat Stefan Kerth (SPD) per Gespräch darin bestärken, sich gegenüber der Landesregierung für den regionalen Weg einzusetzen. Darauf verständigten sich die Vertreter der Parteien mehrheitlich im Wirtschaftsausschuss der Hansestadt am Donnerstag. Ein entsprechender Antrag soll am kommenden Donnerstag in die Bürgerschaft eingebracht werden.

MV-Plan berücksichtigt Testregionen nicht

„Aus Sicht der Händler ist der MV-Plan kein Perspektivplan“, sagt Torsten Grundke, Vize-Präsident der Industrie und Handelskammer (IHK). Er gab im Wirtschaftsausschuss eine Lageeinschätzung ab. „Im Einzelhandel hatten wir geglaubt, dass wir spätestens zum 8. März öffnen können. Als Testregion, wenn die Inzidenzen stimmen. Diese Idee wurde im MV-Plan aber nicht berücksichtig. Dabei gilt der Handel laut Robert-Koch-Instituts (RKI) nicht als Treiber der Pandemie“, so Grundke. Das RKI selbst würde das Infektionsrisiko in den Geschäften als „niedrig“ einstufen. Unter Anwendung von Maskenpflicht, Hygienekonzepten samt Kontakterfassung und Flächenbeschränkungen sei somit eine gefahrlose Öffnung des Einzelhandels möglich. Zu einer ganz ähnlichen Einschätzung kommt auch das Landratsamt Vorpommern-Rügen. „Fakt ist, dass man den Einzelhandel momentan als Quelle ausschließen kann, weil er geschlossen ist“, sagt ein Kreissprecher Olaf Manzke.

„Aus Sicht der Händler ist der MV-Plan kein Perspektivplan“, sagt Torsten Grundke, Vize-Präsident der Industrie und Handelskammer (IHK). Quelle: Christian Rödel

„Wir wenn wir die Geschäfte in sechs bis acht Wochen nicht aufmachen können, haben wir in Stralsund keine intakte Innenstadt mehr“, warnt Grundke. „Vonseiten der Regierung hatte man uns versprochen, dass wir ab einer Inzidenz unter 50 öffnen können. Daraus wurden 35. In Vorpommern-Rügen sind wir jetzt unter 20. Aufmachen dürfen wird dennoch nicht.“

Harsche Debatte um Öffnungsszenario im Wirtschaftsausschuss

Viele der Händler sind verzweifelt. Daher brachte Maximilian Schwarz (CDU) das aktuelle Thema auf die Tagesordnung. „Rostock und der Landkreis Rostock versuchen, mehr Öffnungsschritte zu machen. Wir wollen versuchen, dass auch Stralsund ähnliche Forderungen aufstellen kann“, begründete Schwarz sein Anliegen. „Im Einzelhandel und Jugendsport sollten wir Chancen haben, weil wir so eine geringe Inzidenz haben.“ Heiko Werner (Grüne) unterstützt das Vorhaben. „Die Idee, etwas zu probieren, finde ich gut. Wenn eine Region länger eine niedrige Inzidenz hat, sollte man sie auch zur Testregion machen.“ Mathias Reeck (CDU) hob hervor: „Wenn wir jetzt als Testregion für den Handel öffnen, verteilen sich die Leute auf viele Geschäfte. Dadurch bleibt ein Ansturm auf einzelne Läden wie Gartencenter aus.“ „Inzidenz hin oder her. Wir müssen jetzt Nägeln mit Köpfen machen“, fordert Birkhild Schönleiter (AfD). „Wenn die Leute jetzt Blumen oder Schuhe kaufen wollen, gehen sie einfach zu Aldi oder Lidl. Im Supermarkt steckt sich offenbar niemand an.“

„Rostock und der Landkreis Rostock versuchen, mehr Öffnungsschritte zu machen. Wir wollen versuchen, dass auch Stralsund ähnliche Forderungen aufstellen kann“, Maximilian Schwarz (CDU), Mitglied der Stralsunder Bürgerschaft. Quelle: Jörg Mattern

Einzelbürgerschaftsmitglied Michael Adomeit wurde polemisch. „Ich bin dafür, dass wir den OB beauftragen, den Herrn Kerth mal kräftig zu treten“, sagt er. „Sonst wird der Landrat nichts machen. Er gehört zur SPD wie die Schwesig. Der Landrat würde sich weiterhin hinter dem Argument des „Einkaufstourismus“ verstecken. „Dabei pendeln täglich Arbeiter hin und her zwischen Stralsund und Greifswald“, sagt Adomeit. In eine ähnliche Kerbe schlägt auch Maximilian Schwarz. „Die Probleme mit der hohen Inzidenz in Vorpommern-Greifswald sind ein Scheinargument. Vom Stettiner Haff kommt doch niemand zum Einkaufen nach Stralsund“, so Schwarz.

Landrat Kerth hofft auf mehr Flexibilität

„Sobald wir vom Land mehr Flexibilität bekommen, haben Lockerungen im Einzelhandel zusammen mit Schul- und Vereinssport oberste Priorität“, Landrat Stefan Kerth (SPD). Quelle: privat

Ob mehr Druck vom Stralsunder OB notwendig ist, bleibt dennoch fraglich. Denn laut eigener Aussage hat Kerth beim Thema „Testregion“ nicht nachgelassen. „Dank der niedrigen Inzidenz können wir schon am Montag neben Friseurgeschäften auch Kosmetikstudios, Nagelstudios und Fußpflegepraxen wiedereröffnen“, sagt Kerth. „Dafür habe ich mich eingesetzt, genau wie für den Einzelhandel, was bisher aber als zu kritisch angesehen wird. Dort sehe ich aber ein Riesenproblem und werde für die Händler weiter Druck machen. Sobald wir vom Land mehr Flexibilität bekommen, haben Lockerungen im Einzelhandel zusammen mit Schul- und Vereinssport oberste Priorität. Wir müssen aber im Blick haben, was wir dadurch im ganzen Land auslösen“, sagte er am Freitag.

Bisher kein Anstieg der Firmeninsolvenzen durch Corona sichtbar

Trotz des anhaltenden Lockdowns und fehlender Hilfen spiegelt sich die kritische Situation vieler Händler im Bezirk des Stralsunder Amtsgerichtes nicht wider. „Wir können in der Insolvenzabteilung in Hinblick auf die Corona-Pandemie keinen Anstieg an Firmeninsolvenzen feststellen“, sagt Gerichtsdirektor Sascha Ott. Einen geringen Anstieg hätte es Anfang 2021 zwar bei den Privatinsolvenzen gegeben. Dies hätte jedoch nichts mit Corona zu tun, sondern mit einer Rechtsänderung. So wurde die sogenannte Wohlverhaltensphase, in der sich ein Schuldner bestimmten Bedingungen unterwirft, auf drei Jahre verkürzt.

Von Kay Steinke