Stralsund/Altefähr

Der Stralsunder Verein „Trockenbau – das Zirkuswagenprojekt“ hat sich einiges vorgenommen: Der neueste Fang, ein altes Anhänger-Fahrgestell, ist nicht nur rostig. An einigen Stellen ist auch noch der Boden aufgerissen. Daneben steht in einer Halle in Altefähr ein heruntergekommener Bauwagen, der innen etwas zugerumpelt ist.

Die beiden Gefährte sollen auf- und ausgebaut und wieder zu neuem Leben erweckt werden. Sich das zum jetzigen Zeitpunkt vorzustellen, erfordert Fantasie und Zuversicht. Doch wer den Vereinsvorständen Meike Kleinschmidt und Dirk Steiniger zuhört, stellt schnell fest: Daran mangelt es nicht.

Das Untergestell wurde in einer aufwendigen Aktion aus Schleswig-Holstein nach Altefähr transportiert. Quelle: Kai Lachmann

„Das Fahrgestell wollen wir im ersten Schritt vom Rost befreien“, erläutert Kleinschmidt. Danach kämen die Aufbauten und die Einrichtung. Das Resultat: ein Kulturmobil. „Der Wagen soll im kommenden Jahr über die Insel touren. Kulturschaffende werden darin ein paar Tage leben und übernachten können und sollen Vorstellungen und Workshops unter freiem Himmel geben.“ Theater, Musik, gemeinsames bildnerisches Gestalten – da sei vieles an Begegnung und Kreativität möglich.

Nicht immer nur Weidengeflecht „Was können wir für den tun, der außerhalb der Gesellschaft steht?“ Als Antworten auf diese Fragen hat sich im vergangenen Jahr der Verein „Trockenbau – das Zirkuswagenprojekt“ gegründet. „Grundlegende Idee ist es, alte Zirkus- oder Bauwagen zu restaurieren oder neu zu bauen. Diese sollen dann vielfältig genutzt werden“, heißt es auf der Internetseite www.zirkuswagenprojekt.de. Menschen mit Suchterfahrung soll eine Alternative zur klassischen Arbeitstherapie geboten werden. „Nicht immer nur Weidengeflecht“, sagt Vereinsvorstand Dirk Steiniger. Er sei dankbar, dass er selbst „trocken“ leben kann. Seine Erfahrungen will er weitergeben. Der Verein richtet sich aber auch an Personen aller Altersgruppen, die Lust auf gemeinsames handwerkliches Arbeiten haben. Zurzeit laufen drei Projekte. Neben dem Kulturmobil und der Bauwagen-Ferienunterkunft wird zurzeit auf der Grünen Farm in Knieper West mit der Stralsund Innovation Consult (SIC) an einem neuen Treffpunkt mitarbeitet. Wer mitmachen möchte, sollte sich unter 0176 / 64 71 45 49 melden oder eine Mail an trockenbau2020@gmx.de schreiben.

Das Projekt hat jetzt schon Fans: Zum einen hätten sich aufgrund von persönlichen Kontakten bereits die ersten Künstler gemeldet, die Interesse haben, das Mobil zu nutzen. Zum anderen gab es aus dem EU-Förderprogramm Leader einen hübschen Zuschuss von 16 500 Euro. Nun fehlt es nur noch an Holz – das Angebot auf dem Markt ist aktuell überschaubar, und an noch mehr Fans, genauer gesagt Menschen, die anpacken wollen. Feste Mitmachzeiten: dienstags und donnerstags ab 13 Uhr in Altefähr. Projektleiter Markus Tiffert, selbst in einer Baufirma groß geworden, freut sich über jeden, der Lust hat. Besondere Vorkenntnisse sind nicht nötig.

V.l.: Ute Mundt, Dirk Steiniger, Meike Kleinschmidt und Markus Tiffert freuen sich über tatkräftige Mitmacher. Quelle: Kai Lachmann

Dasselbe gilt für die Arbeiten am eingangs erwähnten Bauwagen, der einst der Straßenmeisterei Niepars diente. Er soll zu einer Ferienunterkunft für Menschen mit kleinem Geldbeutel werden. „Das können Urlauber sein, aber zum Beispiel auch Familien aus Stralsund“, meint Dirk Steiniger. Auch hier gibt es finanzielle Unterstützung: Die Ehrenamtsstiftung MV fördert das Vorhaben mit mehr als 2800 Euro.

Ein Blick ins Innere des Wagens offenbart viel Arbeit. „Ich freue mich richtig darauf“, sagt Mitstreiterin Ute Mundt, die von Meike Kleinschmidt auch als „die Macherin“ betitelt wird. Mundt hat Erfahrungen mit ungewöhnlichen Baustellen, bringt sie doch gerade selbst ein Guthaus wieder auf Vordermann.

So sieht es zurzeit im Inneren des Bauwagens aus. Quelle: Kai Lachmann

Da der Platz im Innern begrenzt ist, muss der Wagen anfangs dort aufgestellt werden, wo es in der Nähe sanitäre Anlagen gibt. Die Idee hört aber hier nicht auf. „Wir wollen gerne nach und nach immer mehr Bauwagen ausbauen und als Ferienunterkunft vermieten. So kann dann auf einem Grundstück eine Art Bauwagen-Hotel entstehen“, führt Dirk Steiniger aus. „Ein Wagen soll zum Toilettenhäuschen ausgebaut werden. Strom kommt über Solar-Anlagen. Wir brauchen dann nur noch eine Lösung fürs Wasser.“ Laut denkt er darüber nach, ob Studenten der Stralsunder Hochschule wohl Lust auf so ein Projekt haben könnten.

Von Kai Lachmann