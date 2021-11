Stralsunder leidet an Bluthochdruck: „Treppensteigen war wie Mount-Everest-Expedition“

Karlsburg

Treppensteigen bis in die dritte Etage. Eine Tortur. „Das war für mich zuletzt wie das Bezwingen des mehr als 8800 Meter hohen Mount Everest. Ich verspürte häufig ein Herzrasen und war nicht mehr belastungsfähig“, erklärt der Stralsunder Knut Mertz. Der 58-jährige Bauingenieur aus Stralsund litt an Vorhofflimmern – einer der häufigsten Formen von Herzrhythmusstörungen.

Anfang der Woche nun musste er sich im Herz- und Diabeteszentrum Karlsburg bei Greifswald einem etwa einstündigen Eingriff unterziehen: einer Katheter-Ablation.

Erregungsherde im Herzgewebe verödet

Jährlich führen die Experten in Karlsburg etwa 700 dieser Prozeduren bei Patienten mit Vorhofflimmern durch. Dabei erfolgt ein spezieller Eingriff im Herzgewebe. „Ich habe krankhafte elektrische Erregungsherde im Herzgewebe des Patienten verödet“, erläutert Dr. Dirk Menzel (47). Das Ziel: „Das Herz soll in seinen natürlichen Takt zurückkehren“, sagt der Oberarzt der Klinik für Kardiologie und Gefäßerkrankungen.

Ein solcher massiver Eingriff hätte vermieden werden können, wenn man den Bluthochdruck früher erkannt und bekämpft hätte. „Denn dieser hat zum Vorhofflimmern geführt“, verdeutlicht Oberärztin Dr. Claudia Bischoff (51), die vor allem Erkrankungen der Herzkranzgefäße im Herzkatheter-Labor behandelt. Sie besitzt eine Zusatzqualifikation als Bluthochdruck-Spezialistin und betont: „Betroffene leiden häufig zehn bis 15 Jahre unter Hypertonie, ohne größere Beschwerden zu haben.“

Großes Risiko bei Nachtschichtarbeitern Mehr als 20 Millionen Menschen haben in Deutschland einen hohen Blutdruck – etwa jeder dritte Erwachsene!Das Problem:Sehr viele wissen nichts von ihrem Bluthochdruck. „Diese hohe Dunkelziffer der unerkannten und somit unbehandelten Leiden ist besorgniserregend. Denn jede auch so geringe Erhöhung des Blutdrucks schädigt Gefäße und auf Dauer lebenswichtige Organe wie Herz, Gehirn oder Nieren“, warnt der Herzspezialist Prof. Dr. Thomas Meinertz vom Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Ob Stress, Lärm oder Konkurrenzdruck: Ungünstige Arbeitsbedingungen können Bluthochdruck auslösen. Dies wiederum erhöht langfristig das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Ein bestehender Bluthochdruck kann für bestimmte Berufsgruppen besonders gefährlich werden. Am besten untersucht ist dies bei Schichtarbeitern: „Studien haben bei Nachtschichtarbeitern eine deutlich gesteigerte Rate an Herzerkrankungen ermittelt”, bestätigt Prof. Dr. Gerd Bönner vom Wissenschaftlichen Beirat der Deutschen Herzstiftung. Insbesondere bei längeren Nachtschichtphasen werde das vegetative Nervensystem, und damit auch der Blutdruck, negativ beeinflusst.

Ein Prozess der kleinen Schritte

Mertz hatten vor gut anderthalb Jahren starke, wiederkehrende Kopf- und Brustschmerzen sowie Atemnot zu schaffen gemacht. Er führte diese Probleme auf den Stress auf Arbeit zurück. In der Folgezeit verstärkte sich das Vorhofflimmern. „Diese Herzrhythmusstörung ist die häufigste Ursache für einen Schlaganfall und beeinträchtigt über einen längeren Zeitraum die Herzfunktion“, erläutert die Fachärztin für Kardiologie.

Dr. Bischoff verweist darauf, dass der Stralsunder mit einem Blutdruckwert von 175 zu 90 mmHg in das Klinikum aufgenommen wurde. Und dies, obwohl er bereits über längere Zeit Medikamente einnahm. „Von Bluthochdruck spricht man, wenn Werte von 140 zu 90 mmHg oder höher auftreten“, betont die Medizinerin.

Dr. Claudia Bischoff, Oberärztin in der Klinik für Kardiologie und Gefäßerkrankungen des Herz- und Diabeteszentrums Karlsburg. Quelle: Christian Rödel

Die optimale Blutdruckeinstellung sei ein Prozess der kleinen Schritte. Dieser verlange von den Hausärzten und niedergelassenen Internisten, die meist unter Zeitdruck stünden, viel Aufwand. „Andererseits nehmen es etwa 60 Prozent der Patienten mit der Einnahme der wirksamen und über Jahrzehnte erprobten Medikamente nicht so genau“, bedauert die Ärztin. Damit wird die Chance vertan, wirksam gegen diesen eigentlich gut zu behandelnden Risikofaktor vorzugehen.

Fettleibigkeit ist ein Hochrisikofaktor

Die Volkskrankheit Nummer eins in Deutschland wird unterschätzt. Während bundesweit weit mehr als 20 Millionen Bürger unter dieser Wohlstandserkrankung leiden, ist die Situation im Nordosten noch prekärer.

„Aufgrund der großen Häufigkeit von Adipositas (Fettleibigkeit, Anm. d. Redaktion) waren wir um das Jahr 2000 herum deutscher Meister im Bluthochdruck“, sagt Prof. Dr. Henry Völzke (53) vom Institut für Community Medicine der Unimedizin Greifswald. Aktuell geht er davon aus, dass im Nordosten etwa 40 Prozent der erwachsenen Bürger mit Bluthochdruck zu kämpfen haben.

Prof. Dr. Henry Völzke, Leiter des SHIP-Projektes – Study of Health in Pomerania – "Leben und Gesundheit in Vorpommern". Quelle: Manuela Janke

Der Leiter des mittlerweile 12 000 Probanden umfassenden SHIP-Projektes – Study of Health in Pomerania – also „Leben und Gesundheit in Vorpommern“ – stellt fest: Bei einer großen Gruppe von Erkrankten wurde der Blutdruck in der Folgezeit mittels Medikamenten gut eingestellt. Gleichzeitig ist die Situation keineswegs entspannt. So leiden hierzulande bereits sechs Prozent der 25- bis 34-Jährigen unter Bluthochdruck. Bei den 65- bis 74-Jährigen sind es fast 70 Prozent.

Übergewicht stetig reduzieren

Die Folgeschäden dieses nicht entdeckten beziehungsweise unzureichend behandelten „stillen Killers“, der durch den dauerhaften Druck die Gefäße schädigt, sind enorm: „Es drohen Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenleiden, Herzrhythmusstörungen, Herzschwäche, Diabetes und Demenz“, erläutert Dr. Claudia Bischoff.

Die beste Therapie besteht in der Gewichtsabnahme. Ist diese erfolgreich, könne man bei einigen Patienten auf eine Medikamentengabe verzichten“, so Prof. Völzke.

Oberärztin Dr. Claudia Bischoff rät zur regelmäßigen körperlichen Aktivität. Man sollte sich fünfmal pro Woche mindestens 30 Minuten bewegen. Regelmäßiges Radfahren, Walken oder Joggen sind effektiv.

Weniger Dauerstress und Alkoholkonsum

„Verringern Sie Ihren Salzkonsum, vermeiden Sie Dauerstress und verzichten Sie auf’s Rauchen. Außerdem sollte der Alkoholgenuss stark begrenzt werden“, rät sie nicht nur ihrem Patienten Mertz. Täglich maximal 0,2 Liter Wein oder 0,4 Liter Bier – ist das in der Vorweihnachtszeit realistisch?

Der Hansestädter überlegt nicht lange: „Die Katheter-Ablation war ein Schuss vor den Bug.“ Und auch die Feiertage änderten nichts daran, dass er seine Lebensgewohnheiten ändern werde. „Dazu gehören gesündere Ernährung, geringer Alkoholkonsum und mehr Bewegung“, erklärt Mertz, der früher gern Fußball gespielt hat.

