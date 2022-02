Stralsunderin kommt zum Wandern nach Rügen

Putbus

Sabine Krohn ist in der Hansestadt Stralsund geboren und aufgewachsen. Und sie ist froh, dass ihre Lieblingsinsel Rügen nur einen Steinwurf entfernt liegt. Sobald es die Zeit hergibt, steigt sie in ihr Auto und fährt über die Rügenbrücke. In welche Richtung es danach geht, ist ihr egal. „Die Insel hat so viel Natur zu bieten. Ich liebe es, die Ostseeluft an der Küste zu genießen oder mitten in den Wäldern die zwitschernden Vögel zu beobachten“, sagt die Mutter eines Kindes.

Wenn sie ihre Wanderschuhe geschnürt hat, entdeckt zu Fuß die schönsten Ecken von Rügen. Oder sie verabredet sich mit einer Freundin und macht einen ausgiebigen Spaziergang im Putbusser Schlosspark. Ein großes Lob hat sie für den im Jahr 2021 fertiggestellten Hafen in Lauterbach übrig. „Er wirkt nicht zu aufdringlich, ist nicht zu üppig und versprüht außerdem einen maritimen Charme“, sagt Sabine Krohn.

Von Mathias Otto