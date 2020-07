Straßen voll wie nie: Neuer Spitzenwert bei Verkehrsbelastung auf Rügen

Putbus

So dicke war es noch nie: An einem einzigen Tag mitten in der Urlaubshochsaison waren über 17 500 Fahrzeuge im Südosten der Insel Rügen unterwegs. Diese enorme Anzahl an Autos, Lkw, Wohnmobilen und Bussen passierte am 8. Juli den Kreuzungsbereich Bundesstraße 196 /Alt Süllitz (Putbusser Kreuzung). Es ist in der Geschichte der Verkehrszählung, die das Amt für das Biosphärenreservat Südost-Rügen seit 1993 durchführt, ein neuer Maximalwert, informiert Pressesprecher Stefan Woidig.

Die aktuelle Statistik bestätigt erneut, dass der Südosten der Insel Rügen überstark frequentiert ist und sich verkehrlich an der Schmerzgrenze aufreibt. Gleichfalls dokumentiert sie erstmals auch den krassen Unterschied zu einem Zeitpunkt, wenn fast ausschließlich Insulaner auf Rügens Straßen unterwegs sind – noch dazu während der Corona-Pandemie.

Zu Ostern 14 240 Fahrzeuge weniger

„Zu Ostern, in Zeiten des maximalen Lockdowns, wurden am gleichen Zählpunkt maximal 3260 Bewegungen ermittelt. Das sind gegenüber dem aktuell erfassten Maximalwert immerhin mehr als 14 200 Fahrzeugbewegungen weniger“, so Woidig. Mit den Lockerungen bei den Einreisebeschränkungen von Urlaubern seien die Verkehrszahlen schnell deutlich angestiegen. So wurden bereits am Pfingstwochenende an dieser Kreuzung tägliche Werte von 14 500 bis fast 15 500 Fahrzeugbewegungen erfasst.

Erstmals automatische Verkehrszählung

In diesem Jahr verlief die Verkehrszählung allerdings anders als sonst: Erstmals erfolgte sie nicht per Hand von Amtsmitarbeitern, sondern automatisch mittels zweier Zählgeräte, die je eine Fahrtrichtung abdecken. Auch war die Zählzeit von 0 bis 24 Uhr anstatt wie in den Vorjahren von 6 bis 20 Uhr. Im Vorfeld der Umstellung von der manuellen zur automatischen Erhebung seien zudem im Ergebnis einer wissenschaftlichen Analyse neue Zählpunkte ausgesucht worden. Die bisherigen Spitzenwerte wurden meist am Mönchguttor zwischen Sellin und Baabe gemessen. So waren es an einem Stichtag im Sommer 2016 insgesamt 16 245 Fahrzeugbewegungen und im Jahre 2008 sogar 17 996. Doch dabei bildeten die Fahrradfahrer einen erheblichen Anteil.

Durch die neue Technik sei nun eine kontinuierliche und ganzjährige Erfassung möglich, die bereits kurz vor Ostern begann. Bisher waren es stichpunktartige Erfassungen.

Höchstwerte bisher vom 7. bis 13. Juli

In diesem Jahr seien die bisherigen Höchstwerte im Zeitraum vom 7. bis zum 13. Juli erfasst worden. „Hier konnten nahezu durchgängig über 15 500 Kraftfahrzeugbewegungen an der Zählstelle B196/Kreuzung Alt Süllitz ermittelt werden“, so Woidig. Der Zeitraum bilde die Situation in der Hochsaison mit Ferien in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland bei deutlich gelockerten Einschränkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie ab.

Die Zählungen in diesem Jahr erfolgen wochenweise umlaufend in den Bereichen der Putbusser Kreuzung, B 196 Kreisverkehr Baabe-Göhren, Putbus Ortsausgang Richtung Kasnevitz sowie Richtung Bergen sowie zwischen Lonvitz und Posewald.

Mehr Autos von der Straße holen

Um den hohen Individualverkehr mit seinen negativen Auswirkungen für Mensch und Natur zu bremsen, habe die Biosphärenreservatsverwaltung mit Kommunen und weiteren Partnern verschiedene Initiativen ergriffen. So wurden beispielsweise Informationen zusammengestellt, die es Anwohnern und Gästen ermöglichen, das Biosphärenreservat mit Bus und Bahn, dem Schiff, per Rad und zu Fuß erkunden, ohne das Auto zu nutzen. Das entsprechende Infoblatt „Mobil ohne Auto – der Natur ganz nah“ ist kostenlos in den Touristeninformationen sowie unter www.biosphaerenreservatsuedostruegen.de/de/willkommen/veroeffentlichungen erhältlich.

Auch die Kurverwaltungen im Biosphärenreservat versuchen seit Jahren gegenzusteuern. So befördern in Binz, Sellin und Baabe Bäderbahnen die Gäste mit Kurkarte kostenlos. In Binz, Sellin und Göhren fahren Ortsbusse. Auch Einheimische können teilweise diese Angebote nutzen. Im Amtsbereich Mönchgut-Granitz wird versucht, die Mobilität mit Elektro-Fahrrädern zu optimieren.

Bus-Frei-Angebot erweitern

Für mehr Verkehrsentlastung haben die Ostseebäder Sellin, Baabe und Göhren in Zusammenarbeit mit der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) vor Jahren auch ein Angebot für Urlauber angeschoben, das in der Folgezeit ausgebaut wurde. Unter dem Titel „Bus frei!“ können Fahrgäste gegen Vorlage der Kurkarte der Ostseebäder Sellin, Baabe, Göhren und Mönchgut das ganze Jahr über mit den VVR-Bussen im Amtsbereich fahren. Allerdings: Tageskurkarten werden nicht anerkannt.

Aber es geht auch ganz runter von der Straße: Seit vielen Jahren haben die Rügensche Bäderbahn und die Weiße Flotte ihr Kooperationsprojekt „Mit Wasser & Dampf“. Das Angebot richtet sich vor allem an Touristen im Raum Binz und Mönchgut-Granitz. Sie können mit der Kleinbahn „Rasender Roland“ und Fahrgastschiffen der Weißen Flotte autofrei Mönchgut genießen. Unter diesem Motto kombiniert auch die Reederei Adler-Schiffe ihre Schiffstouren ab den Seebrücken Göhren, Sellin und Binz mit einer Kleinbahnfahrt.

Das Ostseebad Sellin will das Angebot für Gäste mit Kurkarte ab dem nächsten Jahr noch erweitern. Sie sollen künftig 50 Prozent Rabatt erhalten, wenn sie von April bis Ende Oktober die Schiffe MS „Sundevit“ und MS „ Sellin“ besteigen. Das Angebot soll auch ganzjährig die Robbenfahrten zweimal in der Woche mit einschließen. Zudem soll das fahrpreislose Bus-Netz weiter ausgedehnt werden. Geplant sind zwei neue „Schnelllinien“: eine zu Karls Erdbeerhof in Zirkow, eine zum Nationalpark-Zentrum Königsstuhl.

Von Gerit Herold