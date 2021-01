Straßenbau: L 30 zur Glewitzer Fähre auf Rügen wird für Monate voll gesperrt

Garz

Die Zufahrt von Garz zur Glewitzer Fähre auf der Insel Rügen ist ab Februar für Verkehrsteilnehmer tabu. Die Landesstraße 30 wird zur Baustelle. Das Straßenbauamt Stralsund lässt Schäden an der Fahrbahn auf Höhe Poltenbusch sanieren. Der Abschnitt wird voll gesperrt. Autofahrer müssen Umleitungen in Kauf nehmen – voraussichtlich monatelang. Einen konkreten Fertigstellungstermin kann das Straßenbauamt nicht nennen.

Seit Monaten ein Nadelöhr

Seit Monaten ist die L 30 auf Höhe Poltenbusch ein Nadelöhr. Wer aus Richtung Glewitzer Fähre kommt, muss dort bei Gegenverkehr warten. Die Fahrspur in Richtung Garz versperren Warnbaken. Nur die linke Fahrspur ist befahrbar. „Dort ist die Straße abgesackt“, sagt Ralf Sendrowski, Leiter des Straßenbauamtes Stralsund. Die Ursache ist die gleiche wie an der A-20-Brücke bei Tribsees – Torf. „Der Untergrund der Landesstraße besteht auf Höhe Poltenbusch aus Torf und ist nicht ausreichend tragfähig“, beschreibt der Amtsleiter das Dilemma. Die Schäden stuft er als „massiv“ ein. Die vorhandene Asphaltdecke weist Längsrisse und erhebliche Unebenheiten insbesondere in dem Bereich auf, in dem sich östlich der Straße gleich ein Soll befindet.

Anzeige

Straße abgesackt: 630 000 Euro werden investiert

Das Straßenbauamt will die Schäden jetzt beseitigen lassen. Dafür wird die L 30 auf Höhe Poltenbusch auf einem 359 meter langen und etwa sechs Meter breiten Abschnitt saniert. Die Arbeiten sollen am 2. Feburar beginnen. Zunächst wird Baufreiheit geschaffen. Dafür müssen Bäume gerodet und Buschwerk entfernt werden. Danach beginnen an der Straße die Sanierungsarbeiten. Die sind umfangreich, wie das Straßenbauamt mitteilt. Die steile Dammböschung auf der östlichen Seite der Straße wird abgeflacht und teilweise ersetzt. Vier Amphibientunnel im Bauabschnitt werden zurückgebaut und durch drei neue Amphibiendurchlässe ersetzt. Erneuert wird außerdem der vorhandene Straßendurchlass. Anschließend werden der Fahrbahndamm und die Asphaltstraße wieder hergestellt. Die Arbeiten wird die Eurovia GmbH aus Kavelstorf ausführen. Sie hat den Auftrag für die rund 630 000 Euro teure Sanierungsmaßnahme erhalten. Die Kosten trägt das Land.

Vollsperrung wohl bis zur Sommersaison

„Der Sanierungsbereich wird für den Verkehr voll gesperrt“, kündigt Ralf Sendrowski an. Ab dem 2. Februar müssen sich Verkehrsteilnehmer auf die Einschränkung einstellen und Umleitungen in Kauf nehmen. Eine örtliche Umfahrung über die umliegende Landes- und Kreisstraße wird eingerichtet und entsprechend ausgeschildert. Konkret heißt das für Autofahrer: entweder über Groß Schoritz fahren oder von Garz aus die alte Bäderstraße über Puddemin nutzen. Der Anliegerverkehr ist nur mit Einschränkungen möglich. Die beauftragte Baufirma werde alle betroffenen Anwohner rechtzeitig über die zu erwartenden Einschränkungen informieren, heißt es aus dem Straßenbauamt. Dessen Leiter will sich auf einen Fertigstellungstermin nicht festlegen. „Woran wir sind, wissen wir erst, wenn aufgemacht wird. Dann sehen wir, wie es um den Untergrund tatsächlich bestellt ist“, sagt Ralf Sendrowski. Torf sei eine sehr spezielle Angelegenheit. „Auf jeden Fall wollen wir die Sanierungsarbeiten vor der Sommersaison abschließen“, gibt er ein Ziel vor. Das sieht auch der Antrag für die Straßensperrung von der ausführenden Firma vor. Darin ist der 30. Juni als Endtermin für die Sperrung genannt.

Garzer Bürgermeister kritisiert lange Bauzeit

„Ich bin froh, dass die Absenkung bei Poltenbusch endlich behoben wird“, sagt der Garzer Bürgermeister Sebastian Koesling ( CDU). Immerhin sei diese Stelle in letzter Zeit ein Unfallschwerpunkt gewesen. Zugleich spart das Oberhaupt der ältesten Stadt Rügens, auf dessen Territorium die Baustelle liegt, nicht mit Kritik: „Das die Straßenbauarbeiten sich so lange bis zum Sommer hinziehen werden, kann ich nicht nachvollziehen, gerade für unsere Bürger von der Halbinsel Zudar wird das eine enorme Belastung sein.“

Von Udo Burwitz