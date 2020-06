Straßenbau an der L 29 auf Rügen: Busse werden umgeleitet

Bergen

Straßenbauer haben die Insel Rügen fest im Griff. In der kommenden Woche werden sie im Inselsüden anrücken. Auf der Landesstraße 29 wird die Fahrbahndecke auf dem Abschnitt vom Bahnhof Altefähr bis zum Abzweig Gustrowerhöfen erneuert.

Die alte Bäderstraße, Entlastungsstrecke zu den Ostseebädern, wird für die bis Ende Juni dauernden Bauarbeiten voll gesperrt. Das führt zu erheblichen Einschränkungen im Busverkehr, teilt Michael Lang, Sprecher der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen, mit.

Anzeige

Bis zum letzten Schultag kommen Busse noch durch

Die Vollsperrung der Landesstraße soll laut Lang ab Donnerstag, dem 18. Juni, ab 8 Uhr erfolgen. Ab dann ist die alte Bäderstraße vom Bahnhof Altefähr bis Gustrowerhöfen für Auto- und Zweiradfahrer tabu. Der Verkehr wird von Stralsund aus über die B 96 auf die Insel umgeleitet.

Weitere OZ+ Artikel

Für Busse werde es zunächst eine Ausnahme geben, kündigt der VVR-Sprecher an. „Für die letzten beiden Schultage, also Donnerstag und Freitag kommender Woche, wurde in Zusammenarbeit mit der Baufirma eine Lösung gefunden, um den Linienverkehr abdecken zu können. Die Busse können die Baustelle noch passieren und werden bis zum 19. Juni, 13 Uhr fahrplanmäßig verkehren.“

Busse werden über Frankental und Samtens umgeleitet

Danach müssen sich Fahrgäste auf der von der Baumaßnahme betroffenen Linie 30 (Bergen-Putbus-Garz-Stralsund) auf erhebliche Einschränkungen einstellen. „Die Busse können von Bergen aus nur bis Gustow fahren. Dort müssen sie umdrehen und werden über Frankental und Samtens nach Stralsund umgeleitet. Diese Umleitung gilt auch von Stralsund nach Bergen“, erläutert Michael Lang.

„Die Haltestellen Abzweig Grahlhof, Abzweig Jarkvitz, Nesebanz und Abzweig Drigge können in beide Richtungen nicht bedient werden.“ Es müsse mit Verspätungen gerechnet werden. Diese Einschränkungen werden Fahrgäste bis zum 30. Juni in Kauf nehmen müssen. Dann soll der Straßenbau an der L 29 abgeschlossen sein.werden.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Haltestelle Stönkvitz kann nicht bedient werden

Gebaut wird auch an der L 296 (alte B 96) bei Stönkvitz. Dort soll die Brücke über den Sehrower Bach durch einen Neubau ersetzt werden. Auch das führt zu Einschränkungen im Busverkehr. Mit Beginn der Arbeiten ab kommenden Montag, dem 15 Juni, können die auf der Linie 34 (Garz-Samtens-Bergen) verkehrenden Busse die Haltestelle 34 nicht mehr bedienen.

Busse fahren wieder durch Neuenkirchen

Gute Nachrichten gibt es dagegen für jene, die den öffentlichen Nahverkehr auf der Straße im Inselwesten nutzen. Konkret trifft dies für Fahrgäste der Linie 37 (Gingst-Vieregge) zu. Wegen Straßenbauarbeiten an der Ortsdurchfahrt in Neuenkirchen ist der direkte Weg durch Neuenkirchen für die Busse bislang tabu, weil die Ortsdurchfahrt voll gesperrt ist. In Richtung Vieregge und zurück müssen sie eine Umleitung über Reetz nehmen.

Diesen ausgefahrenen Spurplatten-Weg werden die Busse ab kommenden Montag nicht mehr unter die Räder nehmen. „Obwohl die Ortsdurchfahrt Neuenkirchen auch weiterhin voll gesperrt bleibt, können die Busse ab dem 15. Juni in Absprache mit der Baufirma die Ortsdurchfahrt wieder befahren“, informiert der VVR-Sprecher. Die Haltestelle Neuenkirchen werde bis zur Fertigstellung einer neuen Bushaltestelle, die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten an der Ortsdurchfahrt errichtet wird, in den Kreuzungsbereich am Wild & Rindhofladen verlegt.

Lesen Sie auch

Von Udo Burwitz