Straßenbau auf Rügen: Vollsperrung zwischen Gnies und Lüßmitz kann früher aufgehoben werden

Die Bauarbeiten an der Straße zwischen Gnies und Lüßmitz auf Rügen sollen bereits am Freitagnachmittag beendet werden. Nach Aufhebung der Vollsperrung können die Busse die Haltestellen auf dem Abschnitt wieder bedienen. In Göhren führt Straßenbau ab Montag zu Einschränkungen im Busverkehr.