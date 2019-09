Bergen

In der kommenden Woche werden vom 23. bis 27. September auf der B 96 zwischen den Anschlussstellen Stralsund/Schwarze Kuppe und Bergen Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten zur Vorbereitung auf die Wintersaison durchgeführt. Von Dienstag bis Donnerstag muss dafür der Abschnitt zwischen Stralsund und Samtens einschließlich der Rügenbrücke jeweils zwischen 8 und 15 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Verkehr wird über Landesstraße geleitet

Am Montag wird zwischen Samtens und Bergen gearbeitet. Das erfolgt fahrbahnweise, so dass jeweils die Fahrbahn, auf der nicht gearbeitet wird, befahrbar bleibt. Der Verkehr in die andere Richtung wird über die Landesstraße 296 geleitet.

Gewährleistungsarbeiten an Brücken

Vom 24. bis 26. September jeweils zwischen 8 und 15 Uhr wird der Verkehr zwischen Stralsund und Samtens in beiden Richtungen über die L 296 umgeleitet. Es wird gemäht, entwässert und gereinigt. Außerdem werden Markierungsknöpfe ausgewechselt, Leitungen und Abläufe gespült sowie Gewährleistungsarbeiten an Brücken ausgeführt, informiert das Straßenbauamt.

