Straßenbauer rücken auf Rügen an

Semper/Sagard/Vilmnitz

Die Osterferien sind Geschichte – und die Straßenbauer rücken mit schwerer Technik auf Rügen an. Die setzen sie auf der B 96 sowie auf der Alten Bäderstraße ein.

„Da die Fahrbahn vielfach geflickt und in einem schlechten Zustand ist, lassen wir deren Decke auf der Bundesstraße zwischen Semper und Sagard erneuern“, kündigt Manfred Borowy, Vize-Chef des Straßenbauamtes Stralsund an. Die Arbeiten starten am Montag, dem 20. April, und sollen voraussichtlich Ende Mai abgeschlossen und etwa 1,6 Millionen Euro teuer sein.

Erst halbseitig dann komplett gesperrt

Los geht es im Abschnitt zwischen Semper und dem Abzweig Mukran. Während der Fräsarbeiten werde die Fahrbahn halbseitig gesperrt sein, so Bororwy. Komplett gesperrt ist sie, wenn anschließend der neue Asphalt aufgebracht wird. Der Verkehr werde dann über Karow, Prora und Mukran umgeleitet.

Anschließend wird zwischen den Abzweigen Sagard und Mukran gefräst mit halbseitig gesperrter Bundesstraße. „In diesem Fall wird jedoch nur die Fahrtrichtung Sassnitz-Bergen im Einbahnverkehr neben dem Baufeld geführt. Die Fahrtrichtung Bergen – Sassnitz wird dann über die B 96b umgeleitet“, macht Borowy deutlich. Und auch: „Die Kreuzungen am Abzweig Sagard bleiben während der Baumaßnahme offen. Die B 96b ist in der ersten Bauphase von der Kreuzung mit der B 96 bis zum Bahnübergang komplett gesperrt.“

Vilmnitz : Holperpflaster wird mit Asphalt überzogen

In Vilmnitz wird von Montag bis Ende Mai die äußerst marode Pflasterstraße auf einer Länge von etwa 400 Metern mit Asphalt überbaut. Kostenpunkt: etwa 196 000 Euro. Da die Straßenbreite nach Angaben des Straßenbauamtes nicht ausreicht, die Arbeiten bei halbseitiger Sperrung der Straße auszuführen, wird der gesamte Bereich während der Bauzeit für den Durchgangsverkehr abschnittsweise voll gesperrt.

Von Chris Herold