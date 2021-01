Straßenglätte: Autos landen im Graben und an Laternen in Vorpommern-Rügen

Stralsund

Einsetzender Schneefall zum Feierabend und Temperaturen um den Gefrierpunkt sorgten am Dienstagabend für winterliche Straßenverhältnisse in Vorpommern-Rügen. Teilweise waren die Straßen glatt und wurden einigen Verkehrsteilnehmern zum Verhängnis. Im Landkreis ereigneten sich mehrere Unfälle, bei denen Autos im Graben landeten oder mit Straßenlaternen kollidierten.

Auto musste auf Rügen aus Straßengraben gezogen werden

Auf der Insel Rügen rutschte ein 25-Jähriger aus Tribsees gegen 19.15 Uhr auf der Landesstraße 30 zwischen Kluis und Trent mit seinem Pkw Mercedes-Benz auf nassem Untergrund in den Straßengraben. Der Unfall ging glimpflich ab. Die Fahrzeuginsassen hatten Glück und kamen mit dem Schrecken davon. Sie blieben unverletzt. Auch am Pkw entstand kein Sachschaden. Ein Abschleppunternehmen zog das Auto aus dem Graben.

Bußgeld: Winterreifen nur vorne drauf

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 20 Uhr in Stralsund. Ein 19-jähriger Syrer wollte mit seinem Pkw Honda aus der Lion-Feuchtwanger-Straße in die Thomas-Kantzow-Straße abbiegen. Vermutlich aufgrund der glatten Fahrbahn kam er dabei nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Straßenlaterne, teilt die Polizei mit. Der in Stralsund wohnende Fahrer blieb unverletzt. Das Auto war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro. Als die zur Unfallaufnahme eingesetzten Beamten den Wagen begutachteten, stellten sie fest, dass zwar auf den Vorderrädern Winterreifen aufgezogen waren, die Hinterräder aber noch mit Sommerreifen ausgestattet waren. Der 19-Jährige muss nun mit einem entsprechenden Bußgeld rechnen.

Mit Gegenverkehr in Barth kollidiert

In Barth verlor eine 20-Jährige gegen 20.45 Uhr auf glatter Fahrbahn in einer Kurve in der Trienseestraße die Kontrolle über ihren Pkw Audi. Das Auto stieß zunächst gegen einen Bordstein, prallte von dort zurück und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw VW. Dessen 22 Jahre alter Fahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt, die Audi-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der VW war so stark beschädigt, dass eine Weiterfahrt unmöglich war, informiert die Polizei und schätzt den beim Unfall entstandenen Sachschaden auf rund 3500 Euro.

In Kenz-Küstrow gegen Laterne geprallt

Geringer fiel der Sachschaden mit etwa 300 Euro bei einem weiteren Unfall aus, der sich gegen 22.30 Uhr in Stralsund ereignete. Ein 39-jähriger Syrer, der in der Hansestadt wohnt, kam in der Seestraße mit seinem Pkw Mazda in einer Linkskurve auf Höhe der Feuerwehr ins Rutschen und prallte gegen einen Bordstein. Er blieb unverletzt. Mit dem Schrecken und ohne Verletzungen kam auch ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Löbnitz davon, der gegen 22.45 Uhr in der Kastanienallee in Kenz-Küstrow mit einem Pkw BMW nach links von der Fahrbahn abkam und gegen eine Laterne stieß. Schaden am Fahrzeug: rund 1000 Euro.

Die Polizei weist in dem Zusammenhang darauf hin, das die Bereifung den Witterungsverhältnissen entsprechen muss. Bei Schnee- und Eisglätte besteht Winterreifenpflicht. Diese gelte für alle am Kraftfahrzeug befindlichen Räder, heißt es aus gegebenem Anlass aus der Polizeiinspektion Stralsund.

Von OZ