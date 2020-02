Bergen

Auf Einschränkungen müssen sich Verkehrsteilnehmer am kommenden Montag in Bergen einstellen. Am Ortsausgang in Richtung Bahnübergang Strochennest sollen Baumfällarbeiten durchgeführt werden. Dafür muss die Sassnitzer Chaussee auf dem Abschnitt Graskammer – Jägersruh ( Storchennest) für den Verkehr voll gesperrt werden. Michael Lang, Sprecher der Verkehrsgesellschaft Vorpommern Rügen, kündigt an, dass dies auch Auswirkungen auf den Busverkehr hat. Konkret betrifft dies die Linie 12. Die auf dieser Linie verkehrenden Busse müssen am Montag umgeleitet werden über Arbeitsamt – Graskammer – Markt. Dadurch könne es auf dieser Linie zu leichten Verspätungen kommen, so Lang.

Von wbk