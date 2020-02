Bergen

Silke Schönwald wohnt in Bergen-Süd und fährt normalerweise mit dem Bus zu ihrer Arbeitsstelle nach Prora. Am Dienstag sattelte sie um und fuhr mit dem Fahrrad zum Bergener Bahnhof, um von dort mit dem Zug in den Binzer Ortsteil zu gelangen. „Das stellt mich vor keine größeren Probleme“, sagt die junge Frau.

Die Gewerkschaft Verdi setzte am Dienstag den Warnstreik im kommunalen Busverkehr in Vorpommern fort. Mit der Arbeitsniederlegung trafen die Busfahrer der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) besonders den morgendlichen Berufs- und Schülerverkehr. Auch am Mittwoch sollten sich Fahrgäste anderweitig orientieren, denn erstmalig streiken die Busfahrer an gleich zwei Tagen. Auf der Insel Rügen wurden durch Subunternehmer einzelne Fahrten im Regionalbereich abgedeckt. Auch die Stadtverkehre Bergen und Sassnitz sowie teilweise der Ortsverkehr Binz-Prora wurden sichergestellt.

Keine Belebung im Taxenverkehr

Nicht ganz reibungslos verlief der Schulbesuch Rügener Kinder. Die Nachricht vom Streik sei erst um 16.53 Uhr am Vortag eingetroffen, heißt es aus dem Bergener Gymnasium. Anders als beim letzten Streik habe man Schüler und Eltern diesmal daher nicht mehr rechtzeitig informieren können. Dennoch habe der Schulbetrieb ungestört stattfinden können. An der Freien Schule Dreschvitz wurde die späte Nachricht noch über eine Whatsapp-Gruppe verbreitet, so dass sich die Eltern darauf einstellen konnten.

Auch das Garzer Taxiunternehmen Schwabe war am Vorabend noch nicht über die Einstellung der Linienfahrten für den Schülerverkehr informiert. Ansonsten blieb der Streik der Busfahrer für die Branche weitestgehend folgenlos. Am Bergener Bahnhof warteten in den Morgenstunden sechs Taxen, deren Fahrer immerhin Zeit fanden, die Fußmatten auszuklopfen.

Arbeitnehmern auf Augenhöhe begegnen

Auf dem Betriebshof der VVR fanden sich zur Frühschicht 42 Mitarbeiter aus allen Bereichen des Betriebs ein. Anders als in der Öffentlichkeit vielfach wahrgenommen, würde sich der Streik nicht allein auf die Busfahrer, sondern gleichermaßen auf die Mitarbeiter aus Verwaltung und Werkstätten auswirken, betont Olaf Naujoks. Der Vorsitzende des Gesamtbetriebsrats weist zudem darauf hin, dass es sich bei dem erneuten Streik nicht um eine „Betriebsstilllegung“ handele. Schließlich führen ja beispielsweise in den Orten Subunternehmer den Ortsverkehr fort. Der Streik sei das letzte Mittel der Wahl gewesen, so Naujoks. Zu drastisch hätten sich jedoch die Unterschiede im Lohngefüge beispielsweise gegenüber Schleswig-Holstein entwickelt. Dort würde ein Einstiegsgehalt von 2650 Euro gezahlt. „Das verdient ein Busfahrer hier nach zwölf Jahren“, rechnet Naujoks vor.

Die Gewerkschaft Verdi fordert daher für die landesweit rund 1500 Mitarbeiter von Nahverkehrsbetrieben 2,06 Euro mehr Lohn pro Stunde rückwirkend zum 1. Januar und einen Angleichungsschritt an andere Tarifgebiete von 100 Euro. Dass politische Rahmenbedingungen über Jahre hinweg zu einer Unterfinanzierung geführt hätten, sei schließlich nicht auf dem Rücken der Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe auszutragen, so Naujoks. Zudem sei nach der Fusion der Verkehrsbetriebe des Landkreises eine Phase des Stillstands bei zukunftsfähigen Investitionen eingetreten. „Durch unseren Streik erhoffen wir uns ein Einlenken der kommunalen Arbeitgeber, die uns nicht länger wie Bittsteller, sondern auf Augenhöhe und mit Respekt behandeln sollen.“

Nachwuchs händeringend gesucht

Als Folge des niedrigen Gehalts bei hoher Arbeitsbelastung und extensiver Arbeitszeit würde sich auch die Gewinnung von Nachwuchs immer schwieriger gestalten, weiß der Betriebsrat. Zwar habe es verschiedentlich Neueinstellungen gegeben, aber noch immer liege der Altersdurchschnitt bei mehr als 50 Jahren. Am Nachmittag versammelten sich auch die Kollegen der Spätschicht um das wärmende Feuer in der Tonne auf dem Betriebshof. An einen Grill hatte der Betriebsrat ebenfalls gedacht, und damit die Stimmung kämpferisch blieb, tönte Rockmusik aus einem mitgebrachten Radio.

