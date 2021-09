Streit auf Rügen: Naturschutzgebiet wird zum „Landschaftspflegefall“

Buschvitz

Mit einem Transparent empfing Bürgermeisterin Stine Winter die rund 60 Teilnehmer der Einwohnerversammlung am Dienstag. „Wir sagen Nein!“, war darauf zu lesen. Das „Nein“ sollte feststehenden Zäunen, ebensolchen Bauten und fremden Tieren am Ossen gelten. Geladen hatte die Gemeinde Buschvitz ihre Einwohner, um noch einmal mit Vertretern des Landschaftspflegeverbandes über das strittige Naturschutz-Projekt im und um den Ossen zu diskutieren.

Dabei ist das Projekt nicht allein von Bedeutung für die Buschvitzer. Die Niederung um den Flachwassersee ist Teil des Nationalen Naturerbes und soll einmal Teil des Naturschutzgebietes „Kleiner Jasmunder Bodden, Ossen-Niederung und Schmachter See“ mit entsprechenden Radwegeverbindungen werden.

Das Areal befindet sich im Eigentum des Landschaftspflegeverbandes, liegt aber auf dem Gebiet der Gemeinde Buschvitz. Die ist zwar ihrerseits Mitglied in dem Verband, kann aber auf die Mehrheit vom Vorstand und Rügener Gemeinden nicht zählen. Die Sorge der Bürgermeisterin gilt der Öko-Bilanz, etwaigen Kosten oder auch zunehmendem touristischen Druck. Ihr erscheine das Projekt zu groß, zu aufwendig und eigentlich gar nicht notwendig, so die Bürgermeisterin.

„Ein nachhaltiger Bildungsaspekt kann nicht erkannt werden. Es handelt sich um ein rein landwirtschaftliches Projekt“, hatte sie in ihrer schriftlichen Stellungnahme gemeint. Ein solches aber sei nicht Aufgabe des LPV. „Das Projekt Ossen-Niederung besteht im Kern nur noch aus der Einzäunung von rund 160 Hektar mit einem festen Zaun, einem Tierunterstand und der ganzjährigen Beweidung mit nicht heimischen Rinder- und Pferderassen.“

„Geld nicht nur ausgeben, weil es da ist“

Dem Angebot zu einem Treffen unter Moderation des Vorsitzenden des Umweltausschusses des Kreistags, Dirk Niehaus (Grüne), waren die Gemeindevertreter noch geschlossen ferngeblieben. Am Dienstag nun hatte sich die Bürgermeisterin den landwirtschaftlichen Berater Uwe Brockmann zur Verstärkung an die Seite geholt. Allein die tägliche Zaunkontrolle zur Überwachung der Tiere hält jener wegen des Einsatzes von Treibstoff und Zeit für zu aufwendig. Das neutralisiere geradezu die CO2-Bilanz.

Die Gemeinde Buschvitz hatte zur Einwohnerversammlung zum Thema "Naherholungsgebiet Ossen" geladen und rund 60 Personen waren gekommen. Am Podium LPV-Geschäftsführerin Sabine Bath, der neue Vorsitzende Sebastian Kösling, Uwe Brockmann und Bürgermeisterin Stine Winter (v. li.). Quelle: Uwe Driest

„Es gibt Argumente für eine einfachere Lösung, ohne einen investiven Aufwand von 600 000 Euro, die zumindest dieselben ökologischen Effekte hat“, meinte Brockmann und forderte den Verband auf, das Projekt erneut auf den Prüfstand zu stellen. „Man muss das Geld ja nicht ausgeben, nur weil es bewilligt ist. Vielleicht lassen sich andere sinnvolle Verwendungen finden. Der Wald stirbt vielerorts in Deutschland. Da sollte man richtig Gas geben, wo es geht.“

Gemeinde will nicht auf Kosten der Aufforstung sitzen bleiben

Dirk Niehaus hält dagegen: „Die Darstellung eines Null-Summen-Spiels in der CO2-Bilanz ist falsch. Der Beitrag der Wiedervernässung zum Klimaschutz bleibt ja in jedem Fall bestehen.“ Andererseits würde eine temporäre Beweidung beispielsweise durch große Rinder nicht zum gewünschten Ergebnis führen. „Die kleineren Galloways, die aus gutem Grund nur als halbe Großvieheinheit gerechnet werden, sind dabei erheblich effizienter“, so der Umweltpolitiker.

Ein anderes Argument der Gemeinde lässt sich hingegen nicht von der Hand weisen. Für die geplante Aufforstung würden Buschvitz theoretisch Kosten von etwa einer halben Million Euro entstehen. „Das können und wollen wir nicht tragen. Der Rechtsstreit ist vorprogrammiert“, so Stine Winter. „Mit dem Wald finden wir eine Lösung. Es ist klar, dass die Gemeinde Buschvitz das nicht zahlen kann und soll“, entschärfte der Selliner Bürgermeister Reinhard Liedtke diese Befürchtung für den Verband.

„Wir haben das seinerzeit mit der Gemeinde zusammen entwickelt und wollten es auch nicht gegen den Willen der neuen Gemeindevertretung durchsetzen. Aber die Verbandsversammlung des LPV und auch das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt wollten gern daran festhalten. So ist der Ossen zum ,Landschaftspflegefall’ geworden.“

Dritter Vorsitzender in drei Jahren

Auch der neue Vorsitzende des Landschaftspflegeverbandes, Sebastian Koesling, möchte das Projekt nicht gegen den Willen der Gemeinde durchsetzen. „Wir können es aber wegen bestehender Verträge auch nicht komplett fallenlassen“, so der Garzer Bürgermeister. „Die Befürchtung, dass der Ossen zu einem Naherholungsgebiet werden könnte, wie es die Bergener am Nonnensee haben, haben wir hoffentlich nehmen können. Der jetzt vorgestellte Entwurf ist ja bereits ein Kompromiss, in dem beispielsweise die Aussichtsplattformen nicht mehr enthalten sind.“

Landschaftspflege in der Ossen-Niederung Das Niedermoorgebiet um den Ossen wurde seit 1835 entwässert und umgebrochen. Seit 2008 konnten rund 250 Hektar der umgebenden Flächen durch den LPV erworben und der Wasserstand wieder angehoben werden. Während sich die Wasserqualität ständig verbessert habe, hat die Mahd der befahrbaren Flächen ökologische Nachteile. Die geplante extensive Beweidung führe zu weitaus größerer Artenvielfalt. Dafür sollen nun ein wildfreundlicher Weidezaun und ein 150 Quadratmeter großer Unterstand errichtet werden.

Koesling wurde auf einer Verbandsversammlung vor zwei Wochen gewählt und ist damit bereits der dritte Vorsitzende innerhalb von nur drei Jahren. Seine Stellvertreter sind Reinhard Liedtke und die stellvertretende Bürgermeisterin von Wiek, Friederike von Buddenbrock. Dem neuen Vorstand gehören zudem die Bürgermeister Hartwig Diwisch (Baabe), Irit Vollbrecht (Patzig) und Manfred Keller (Sehlen) an. Den Landkreis vertritt nach dem Ausscheiden von Jan Trenkmann aus der Verwaltung künftig André Wittkamp.

