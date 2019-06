Glowe

Britta und Frank Sorge sind stinksauer. Bald könnten üble Gerüche vom benachbarten Feld zu ihrem Hof herüberwehen, befürchten die Betreiber der „Rügener Spezialitätenmanufaktur“ in Baldereck. „Wir wohnen hier seit 1985 und von Anfang an bemühten wir uns, auf unserem Hof in Einklang mit der Natur zu leben, und nutzten für uns selbst die Möglichkeit, die Familie mit gesunden, unbelasteten Lebensmitteln zu versorgen“, sagt Britta Sorge. Ihr Mann Frank züchtet deswegen sogar Bienenvölker und vor dem Anwesen säten sie eine bunte Blumenwiese aus, über der zu dieser Jahreszeit lautes Summen liegt. Auch eine Handvoll Hühner pickt auf dem Hof. Die sollen nun Gesellschaft von Artgenossen in Größenordnungen erhalten. Auf dem Nachbargrundstück plant Landwirt Tietje Schlatermund den Bau von Unterkünften für 12 000 Legehennen. Das Grundstück übergab ihm ausgerechnet die Kirchengemeinde, in der Britta Sorge immer unter der Maxime „die Schöpfung bewahren“ lange Jahre aktiv war. Obwohl bekannt gewesen sei, dass sie das Projekt kritisch sieht, habe der Gemeinderat die Entscheidung in ihrer Abwesenheit getroffen. Deswegen entschloss sich Britta Sorge sogar schweren Herzens, aus der Kirche auszutreten. Das Argument, dass der Landwirt dem Wunsch der Kirchengemeinde entsprechend die Flächen biologisch bewirtschaften möchte und dafür den Naturdünger der Hühner benötigt, mag sie nicht gelten lassen.

Für sein Projekt benötige er 12 000 Tiere, die in zwei Ställen in vier verschiedenen Gruppen zu je 3000 Hühnern aufgeteilt werden, so Tietje Schlatermund. „Das ist vergleichbar mit der Haltung von insgesamt 37 Rindern“. Wichtig sei ihm, dass der geplante Stall die höchsten Tierwohl-Standards erfülle. Inklusive einer 4,5 Hektar großen Außenfläche sowie dem Platz im Stall ergäben sich vier Quadratmeter Platz pro Huhn.“ Das beeindruckt Britta Sorge nicht. „Eine solche Anlage, in der Hühner in Gruppen zu 3000 Tieren gehalten werden, kann man wohl kaum als Errungenschaft für das Tierwohl bezeichnen“, findet sie. „Vier Quadratmeter Auslauf erhalten auch konventionelle Hühner in Freilandhaltung und bei 12 000 Hühnern in einer Anlage beträgt die Verlustquote 12,5 Prozent“, hat sie errechnet. „Ein Huhn setzt täglich 160 bis 180 Gramm Kot ab. 12 000 Hühner kacken täglich knapp zwei Tonnen, von denen ein Teil in den angrenzenden Bisdamitzer Bach gespült werden würde, der in das Naturschutzgebiet Spyckerscher See mündet.“ Auch der Lärm der Entlüftung sowie die Staubbelastung von täglich 150 Kilogramm bereite der Familie Kummer. Sohn Martin leidet unter Asthma und die Enkel unter Allergien.

Zwar teilen Bürgermeister und Gemeindevertretung die Vorbehalte und lehnten den Bauantrag ab, aber Landwirt Schlatermund legte Widerspruch ein und hofft nun darauf, dass der Landkreis das Einvernehmen der Gemeinde ersetzt. Dafür stehen seine Chancen nicht schlecht. Den Schluss legt zumindest die Antwort auf eine Anfrage der Grünen nahe. Die hatten vom Landrat wissen wollen, wie er den Bau der Anlage bewertet und welche Bedenken bezüglich einer Gefährdung der Wasserqualität des unmittelbar angrenzenden Gewässers oder der Auswirkungen auf den Tourismus vorliegen. Weder natur- noch wasserschutzrechtlich bestünden Bedenken, heißt es dort. „Nach der vorliegenden Immissionsprognose sind keine unzulässigen Geruchsbelästigungen an der schutzwürdigen Umgebungsbebauung zu befürchten.“ Zudem solle das begrünte Freiland, auf dem die Hühner weiden sollen, zusätzlich mit Sträuchern und Bäumen strukturiert werden.

„Wir haben durchaus noch Hoffnung, dass der Landkreis unsere Entscheidung bestätigt“, sagt Bürgermeister Thomas Mielke davon unbeirrt. Schließlich sei Glowe staatlich anerkannter Erholungsort, der zudem Seebad werden wolle. „Und so ein Betrieb stinkt“, glaubt Mielke. „Im Baugenehmigungsverfahren werden Auswirkungen auf den Tourismus nicht geprüft“, heißt es dazu aus dem Landratsamt. „Kein Gesetz sagt, dass in einer touristischen Region kein Stall errichtet werden darf“, erläutert Kreissprecher Olaf Manzke.

So einfach möchte es sich Knut Schäfer nicht machen. „Beim Thema Massentierhaltung – und darum geht es bei dieser Größenordnung, auch, wenn 'bio' draufsteht - sind wir als Tourismusverband immer sehr sensibel. Umso mehr, wenn eine Anlage in einer touristisch bedeutenden Landschaft errichtet werden soll“, so der Vorsitzende des Tourismusverbandes Rügen. „Ich kann den Entscheidungsträgern nur ans Herz legen, sich äußert verantwortungsbewusst zu verhalten.“

