Streit um Grundsteuer: Stralsund und Hiddensee steuern auf Kompromiss zu

Stralsund

Im Streit um die Grundsteuer in Neuendorf auf Hiddensee ist jetzt eine Annäherung in Sicht. Das Landwirtschaftsministerium hat einen Vorschlag vorbereitet, der am nächsten Donnerstag bei einem Treffen in Neuendorf mit Minister Till Backhaus ( SPD) diskutiert werden soll.

„Das wäre zumindest eine Idee, auf die man aufbauen könnte“, sagte Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) am Donnerstagabend in der Bürgerschaft. Er hofft, dass die Neuendorfer auf den Vorschlag der Landesregierung eingehen, wollte sich aber zum Inhalt des Kompromisses noch nicht äußern. Es handle sich aber um eine rechtlich machbare Lösung, so Badrow auf OZ- Nachfrage.

Klagewelle nach Erhöhung der Pachtgebühren

Hintergrund: Einige Einwohner von Neuendorf sehen sich seit Jahren mit Forderungen und Klagen aus der Hansestadt Stralsund überzogen, nachdem im Stralsunder Rathaus 2008 beschlossen worden war, die Pachtgebühren für die Wiesen, die sich zwischen den Häusern in Neuendorf befinden, auf einen Schlag um 1300 Prozent zu erhöhen.

Im Kern streiten die Insulaner und die Stralsunder Stadtverwaltung um die Erhöhung der Pachtgebühren für den Grund und Boden, der direkt an die Fundamente der zumeist alten Fischerhäuser grenzt. Er gehört der Hansestadt und der Gemeinde Hiddensee je zur Hälfte, während die Hauseigentümer fast immer nur das Land direkt unter ihren Fundamenten selbst besessen haben.

Jahrzehntelang betrug der Pachtpreis für die Wiesen drumherum 26 Cent pro Quadratmeter, bis vor gut zehn Jahren erste Bescheide in den Briefkästen lagen, mit denen die Hansestadt die Gebühren auf etwas mehr als 3,60 Euro erhöhen wollte – und die Neuendorfer nach und nach mit knapp 100 Gerichtsverfahren überzog, von denen die Stadt den größeren Teil, aber eben nicht alle, gewonnen hat. Zuvor hatte das Amt Westrügen die alten Pachtverträge aller Eigentümer ohne Vorwarnung gekündigt. Auch, ob diese Kündigung überhaupt rechtens war, darüber stritten die Parteien lange miteinander.

Mehr zum Thema:

Von Ines Sommer