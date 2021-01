Streit um Hecht vor Hiddensee beschäftigt OZ-Leser

Insel Rügen

Vor Hiddensee machte der Berufsfischer Arno Gau einen üppigen Fang. Kistenweise Hecht waren auf einem Video zu sehen, welches in den sozialen Netzwerken eine hitzige Diskussion auslöste. Auch unsere Leser sind geteilter Meinung.

Zum OZ-Artikel „Angler gegen Fischer ..." vom Donnerstag, 21. Januar

Jede Partei, Angler oder Fischer, betrachten die Problematik von ihrer Seite. Die Belange des anderen treten oft in den Hintergrund. Das die Fischer eine ständig sinkende Fangquote für Hering haben löst bei uns Anglern, oder auch Sportfischer genannt, kein Geschrei aus. Durch uns Angler werden jährlich nicht unbedeutende Mengen an Hering geangelt. Da gelten keine Mengenbeschränkungen und auch kein Mindestmaß.

Viele „Angelsportfreunde“ entnehmen pro Angeltag was das Wasser her gibt, 100 und mehr Exemplare. Und da kommen diese Angler auch aus der gesamten Republik. Wo bleibt da der Aufschrei. Und dann gibt es noch die nicht unbedeutende Anzahl von Anglern, die sich nicht an Mindestmaß und maximale Fischentnahme halten. Also, liebe Sportfreunde, Füße stillhalten, Gehirn einschalten und bei Bedarf Dialog suchen.

Rainer Penzel

Für mich stellt sich die Frage, ob man bei einer so massiven Entnahme von Fisch aus den Winterlagern, kurz vor der Laichzeit (Laichschonzeit des Hechtes ab 1.März) von nachhaltiger Fischerei sprechen kann. Ich verstehe, dass der Fischer seinen Lebensunterhalt verdienen muss, aber diese Massen stoßen bei mir auf Unverständnis. Die Kommentare zu dem Video zeigen, dass viele Youtube-Nutzer dies ähnlich sehen.

Ich bin selber Angler und setze mich bei jedem meiner Ausflüge an die Gewässer mit Fangbeschränkungen, Mindestmaßen und Schonzeiten auseinander. So liegt die Fangbegrenzung für Hechte je Angler bei drei Stück je Tag im Jahr 2021. Für mich eine völlig ausreichende Menge. Es wäre aber schön, wenn ich auch noch in ein paar Jahren Hechte in unseren schönen Gewässern fangen könnte. Wenn aber der Laichhecht abgefischt wird, kommt kein Nachwuchs nach.

Björn Rosenberg

