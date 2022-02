Sassnitz

Der Streit um das Aufstellen einer Skulptur am sogenannten Sachsenblick kommt die Stadt Sassnitz womöglich teuer zu stehen. Ursprünglich sollte der Aussichtspunkt am unteren Ende der Bahnhofstraße mit Blick über den Hafen umgestaltet und hier das „Fenster“ des überregional anerkannten Sassnitzer Künstlers Helmut Senf aufgestellt werden. Dieser Plan wird seit Jahren verfolgt.

Doch die Stadtvertreter verweigerten in letzter Minute ihre Zustimmung bei der Vergabe der zur Aufstellung notwendigen Bauleistungen. Die Skulptur, die schon in Auftrag gegeben, fertiggestellt und bezahlt wurde, soll einen anderen Platz erhalten. Für diesen Fall hat nun das zuständige Ministerium die Rückzahlung der bereits geflossenen Fördermittel gefordert. Mehr als 14 000 Euro für den Entwurf, den Bau und die Nebenkosten muss die Kommune aus ihrem Haushalt auf das Konto der Städtebauförderung zurücküberweisen.

Keine Weitsicht am Sachsenblick

Die Summe war Teil einer Gesamtmaßnahme, die zur Umgestaltung der Hafenbahn-Trasse gehört. In dem Zuge sollte der verwilderte Aussichtspunkt wieder hergerichtet und mit einem Kunstobjekt geschmückt werden. Das „Fenster“, ein Viereck aus Edelstahl, das den Blick von drinnen nach draußen in die Weite symbolisiert, wollte die Stadt ursprünglich auf dem Rügen-Platz aufstellen, entschied sich letztlich in Abstimmung mit dem Künstler und dem Sanierungsträger für den Sachsenblick. Dort sollte ohnehin eine Plattform oberhalb der ehemaligen Hafenbahn entstehen, mit zwei Bänken und eben jener Skulptur, durch die die Passanten in die Weite sehen können.

Das Modell der Metallskulptur „Fenster", die am Sachsenblick in Sassnitz aufgestellt werden soll. Quelle: Maik Trettin

Gut 50000 Euro soll die Gestaltung der Plattform kosten – plus Kunstobjekt. Das sei zuviel und man könne das Geld gut an anderer Stelle im Hafen brauchen, krittelten die Stadtvertreter kurz vor dem geplanten Start der Arbeiten an dem Vorhaben herum. Auch die Skulptur gefiel ihnen plötzlich nicht mehr an dieser Stelle. Die genauen Gründe für diese Aversion sind im Einzelnen schwer nachzuvollziehen.

Fernrohre statt Skulptur

Nach derzeitigem Stand will die Mehrheit der Stadtvertreter nun doch den im vergangenen Jahr noch blockierten Bau einer kleinen Plattform am Sachsenblick. Darauf sollen allerdings zwei Fernrohre stehen. Die Kosten dafür könnten laut Ministerium über den Städtebau-Fördertopf finanziert werden. Das bereits geflossene Geld für das Kunstobjekt müsse aber zurückgezahlt werden, wenn es nicht am vereinbarten Standort aufgestellt werde.

Der "Sachsenblick" am Ende der unteren Bahnhofstraße in Sassnitz Quelle: Maik Trettin

Im Gespräch sind zwei Alternativen: das obere Ende der Treppe an der Stiftstraße und die Plattform an der Hafenstraßen-Serpentine in der Nähe der ehemaligen Lotsenstation. Favorisiert wird offenbar der Standort an der Stiftstraße. Dafür sprachen sich jedenfalls die Mitglieder des Hauptausschusses am 1. Februar dieses Jahres mehrheitlich aus. Allerdings müsste auch dort erst eine entsprechende Plattform hergerichtet und der Hang abgestützt werden.

Helmut Senf, ein überregional anerkannter Künstler, hat die Skulptur und das Modell seiner Metallskulptur "Fenster", die am Sachsenblick in Sassnitz aufgestellt werden soll. Quelle: Maik Trettin

Während das Vorhaben an der Bahnhofstraße weitgehend aus Städtebau-Fördermitteln finanziert werden kann, bekommt die Kommune für das Projekt an der Treppe zur Stiftstraße nicht einen Cent aus diesem Topf. Das hat das Schweriner Ministerium den Sassnitzern auf eine entsprechende Anfrage zu Jahresbeginn mitgeteilt. Die Stadt müsste sämtliche Kosten aus ihrer eigenen Tasche bezahlen. Wie hoch die sind, lässt sich derzeit nicht konkret sagen. Fachleute gehen aber davon aus, dass der Bau dieser Plattform kaum günstiger werden dürfte als der am Sachsenblick.

Statt Geld zu sparen, wie eines der Argumente gegen das Aufstellen der Skulptur an der unteren Bahnhofstraße lautete, dürften die Sassnitzer schlimmstenfalls deutlich mehr zahlen. Auf jeden Fall bedürfe es für den Standortwechsel des „Fensters“ und den damit verbundenen finanziellen Mehraufwand eines Beschlusses durch die Stadtvertretung, sagt Bürgermeister Frank Kracht. Die Verwaltung hat eine entsprechende Beschlussvorlage für die Stadtvertretersitzung am Dienstag kommender Woche vorbereitet. Das benötigte Geld müsse dann in den aktuellen Doppelhaushalt für 2022/23 eingeplant werden.

Von Maik Trettin