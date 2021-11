Thiessow

Für die einen ist er ein Fluch, für die anderen ein Segen: Der Rügen-Markt, der seit vielen Jahren von Anfang Mai bis Ende Oktober immer dienstags und donnerstags am Hafen von Thiessow stattfindet, scheidet die Geister.

Vor allem aber zieht er unzählige Besucher an, die die Straßen auf Mönchgut und den kleinen Ort Thiessow verstopfen, so die Kritiker. Sie würden den Markt mit bis zu 100 regionalen Produzenten, Händlern und Kunsthandwerkern am liebsten verbannen. Für Liebhaber ist er dagegen ein tolles Angebot für Touristen Gäste und eine Bereicherung auf der Urlaubsinsel.

Idee für neue Veranstaltung im Park

Nun kursiert ein Gerücht, dass die Marktbetreiberinnen die Reißleine ziehen wollen. Geht der Rügen-Markt nun in den Putbusser Park? „Nein“, sagt Urte Kasüske, die mit ihrer Schwester Frauke den Markt betreibt. Im nächsten Jahr wollen sie auf jeden Fall wieder auf dem Gelände des kleinen Fischerei- und Seglerhafens in Thiessow die Besucher empfangen. Start ist am 3. Mai. In Putbus sei hingegen noch nichts Konkretes geplant.

Es gäbe bisher nur die Idee, dort im Park oder am Marstall eine neue Veranstaltung zu etablieren, bei der auch Anbieter mitwirken. „Aber viel weniger, also so 30 bis 40“, erklärt Urte Kasüske. Man sei allerdings erst in Vorgesprächen.

Neuanfang in Lietzow nach Corona-Pause

In Lietzow soll es nach zweijähriger Corona-Pause wieder einen Neuanfang mit möglichen kleinen Veränderungen im Programm geben. Die endgültige Entscheidung dazu falle aber erst im nächsten Frühjahr. Dort fand in der Vergangenheit immer mittwochs der Kreativ-Markt statt. Weil dieser eine Veranstaltung ist und somit andere Kriterien bei den Corona-Auflagen zu erfüllen hatte, war er ausgefallen. Ein Wochenmarkt wie in Thiessow sei dagegen leichter zu beantragen gewesen.

Wie es aber in Thiessow langfristig weitergeht, beschäftigt auch die Kurverwaltung und die Gemeinde Mönchgut. Aufgrund der vielen unterschiedlichen Rückmeldungen habe man sich in der letzten Gemeindevertretersitzung darauf verständigt, eine Befragung durchzuführen, erklärt Tourismusmanagerin Franziska Gustävel.

Fragebogen für Bürger entwickeln

„Wir werden einen schriftlichen Fragebogen entwickeln und in Papierform an die Bürger von Thiessow und Klein Zicker als die am meisten betroffenen Einwohner verteilen. Für alle anderen Bürger haben wir aus nachhaltigen Gründen einen Onlinefragebogen erstellt. Aufgrund der vielen Rückmeldungen in diesem Jahr mussten wir unbedingt aktiv werden und unsere Bürger als direkt Betroffene befragen“, so Gustävel.

Was am Ende dabei herauskomme und ob beziehungsweise wie gehandelt werden müsse, werde sich nach der Auswertung zeigen, die gemeinsam mit der Gemeindevertretung und den Betreibern erfolgen soll. „Wir wollen nun erst mal schauen, welche Rückmeldungen wir von unseren Einwohnern und Leistungsträgern erhalten. Vielleicht hat der eine oder andere noch eine Lösungsidee für die Verkehrsproblematik, auf die wir noch nicht gekommen sind“, sagt Gustävel.

Gäste kommen auf vielen Wegen

In diesem Jahr wurde der kurkartenfinanzierte Schiffsverkehr auf den Boddengewässern ab Lauterbach in Richtung Mönchgut und zurück eingeführt. Gäste mit gültiger Kurkarte in der Region Mönchgut-Granitz können zudem seit vielen Jahren schon mit den Bussen der VVR bis nach Klein Zicker fahren.

Die Besucherzahlen seien in diesem Jahr angestiegen, wie auch generell auf der Insel, so Urte Kasüske. Die Gäste würden inzwischen aus allen Richtungen auf vielen Wegen zum Markt strömen: zu Fuß, mit dem Rad, Bus, Schiff oder Auto. Deshalb sei der Ansatz mit dem kurkartenfinanzierten Transport schon der richtige. Auch funktioniere die Besucherregulierung auf die Nachmittagsstunden schon viel besser. Alles in allem gehe es um eine Stauzeit von 11 bis 13 Uhr zwei Mal in der Woche.

Unbefristete Pachtverträge für das Hafengelände

Seit dem Jahr 2019 haben die beiden Marktveranstalterinnen unbefristete Pachtverträge für das Hafengelände mit der Gemeinde und der Fischereigenossenschaft geschlossen. Der einen Partei gehört ein Drittel, der anderen gehören zwei Drittel der Hafenflächen.

Doch Letztere wolle ihre Flächen mittelfristig veräußern, wie es dann weitergehe, wisse man jetzt noch nicht, so Urte Kasüske. Für die Zukunft sei man trotzdem nicht bange. Es gebe auch noch andere Standorte auf Rügen, von denen all die Jahre auch immer Anfragen gekommen seien.

„Wir sind an einer Lösung interessiert, die von allen betroffenen Anspruchsgruppen getragen und auch in Zukunft gelebt wird“, so Franziska Gustävel.

