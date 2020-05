Streit um Rügener Tiernotstation: Sassnitzer Tierarzt will Alternative anbieten

Bergen

Die Zukunft der Tiernotstation auf Rügen bleibt weiterhin ungewiss. Dabei schien die Kuh nach gemeinsamen Treffen der Stadt Bergen mit hauptamtlichen Bürgermeistern sowie Amtsvorstehern und Leitenden Verwaltungsbeamten zwischenzeitlich bereits vom Eis. In den vergangenen Wochen beschlossen jedoch einige Gemeinden, den verabredeten öffentlich-rechtlichen Vertrag nicht zu unterzeichnen. Andere liebäugeln offenbar mit der Idee, sich einem geplanten Bauvorhaben zuzuwenden, das in Sagard realisiert werden soll.

Streitpunkt waren zuletzt vor allem die vergleichsweise hohen Kosten, welche die Gemeinden tragen sollten, um ihrer Verpflichtung zur Unterbringung von Fundtieren nachzukommen. Anlass war die dringend notwendige 700 000 Euro teure Sanierung von Gebäuden und Elektrik der Tiernotstation gewesen. Dieser vertraglichen Verpflichtung habe der Rügener Tierschutzverein aus eigener Kraft nicht nachkommen können.

Erhöhung der Pro-Kopf-Pauschale

Bis zum Kauf der Anlage durch die Stadt Bergen hatte die Anlage der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gehört. Seinerzeit hatte der Vertrag vorgesehen, dass Investitionen für die Instandhaltung vom Mieter zu tragen seien, sagt Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos). Die Kosten dafür seien in die jährliche Umlage eingeflossen, welche die Gemeinden an den Tierschutzverein überwiesen. „20 Jahre lang haben wir also alle in eine Immobilie investiert, die uns nicht gehört“, so Ratzke.

In dieser Situation sei die Stadt eingetreten und habe die übliche Pro-Kopf-Pauschale von zuletzt 3,50 Euro je Einwohner einmalig um weitere 1,50 Euro erhöht. Das sei zunächst auch auf die Zustimmung aller beteiligten Akteure sowie der Kommunalaufsicht des Landkreises gestoßen.

Standort war nie infrage gestellt

Ratzke betont zudem, dass der mit dem Verein abgeschlossene Vertrag keineswegs befristet sei, wie vielfach dargestellt, sondern eine automatische Verlängerungsklausel enthalte. Die Bürgermeisterin hatte zudem mehrfach öffentlich betont, an dem Standort für die Tiernotstation festhalten zu wollen. An einer Beratung zur baulichen und vertraglichen Situation im März hatten mit Ausnahme der CDU alle Vertreter der Fraktionen der Stadtvertretung sowie von Verein und Stadt teilgenommen.

Dabei war unter anderem vereinbart worden, den Begriff „unbefristet“ aus dem Vertrag zu streichen und die Mietzahlung nach dem Abriss einer der drei Hallen auf dem Gelände anzupassen. Im Gegenzug bat die Verwaltungschefin um Zusendung von Abrechnungen über Gehälter und Spenden. Das sei bis zum heutigen Tag nicht erfolgt, so Ratzke.

Verein beruft sich auf Datenschutz

Stattdessen habe sie Ende April ein Schreiben des Vereins erreicht, in dem dieser mitteilt, dass er sich inzwischen juristisch beraten ließe und neue Vorstellungen zur Laufzeit des Vertrages habe. Eine Laufzeit von einem Jahr erscheint dem Verein danach zu kurz und fünf Jahre zu lang. Es würde dem Verein „erheblich entgegenkommen“, wenn er das zweimalige Recht erhielte, „das Mietverhältnis selbst um jeweils zwei Jahre verlängern zu können“, hieß es darin.

Tiernotstation seit 1996 Im April 1996 entstand in Tilzow die Tiernotstation auf dem Gelände ausgedienter Baracken der Nationalen Volksarmee. Die Stadt Bergen hat im Jahr 2014 die Immobilie vom Bund gekauft und die Mietverträge übernommen. Der Tierschutzverein Rügen/ Hiddensee hat jährliche Kosten in Höhe von rund 230 000 Euro, davon sind 158 000 Euro Personalkosten, 20 000 Euro Tierarztkosten und 14 000 Euro Betriebskosten. Sechs Mitarbeiter sind an dem Standort tätig. Aktuell sind in der Tiernotstation zehn Hunde und rund 50 Katzen untergebracht.

Die Vereinsvorsitzende Burga Gloede wollte sich zu den Vorgängen nicht äußern. Heike Stock, Leiterin der Tiernotstation, teilt mit, sie gebe Gehaltsabrechnungen aus Datenschutzgründen nicht aus der Hand. Die Vertragspartner könnten diese jedoch in den Vereinsräumen einsehen. Auch sei es dem Verein nunmehr möglich, sich an der Sanierung eines der Häuser zu beteiligen.

Bauantrag für Neubau in Sagard

Der Verein habe von seinem ursprünglichen Ansinnen Abstand genommen, einen unbefristeten Vertrag zu fordern, weil derzeit nicht abzusehen sei, welche Gemeinden der Insel an den Verträgen mit der Tiernotstation festhalten wollen, sagt Vorstandsmitglied Andrea Köster. Als erstes Amt hatte sich Westrügen gegen die Bergener Einrichtung und für einen Vertrag mit dem Stralsunder Tierheim entschieden. Dort betrage die Umlage weniger als die Hälfte der bisherigen Kosten, teilt der Leitende Verwaltungsbeamte Rainer Schultz mit.

Der Amtsausschuss von Mönchgut-Granitz möchte sich am kommenden Montag zu dem Thema beraten. Die Stadt Sassnitz und das Amt Nordrügen lehnten eine Vereinbarung mit der Tiernotstation in Tilzow bereits ab. Man wolle für die Unterbringung der Fundtiere ab dem Jahreswechsel einen Vertrag mit Marco Nieburg abschließen, teilt Gabriele von der Aa, Leitende Verwaltungsbeamtin von Nordrügen, mit. Der Sassnitzer Tierarzt bestätigt Pläne zum Bau einer Tierpension mit Unterbringungsmöglichkeiten für Fundtiere in Sagard. „Wir vermitteln schon jetzt zehn Hunde und 50 Katzen im Jahr“, so Nieburg. „Meine Arzthelferinnen sehen sich das neue Zuhause zuvor auch immer an.“

Tiertrainer gegen aggressives Verhalten

In Tilzow würden seiner Auffassung nach nicht genügend Anstrengungen unternommen, Tiere zu vermitteln. Auch wisse er beispielsweise von Hilfsangeboten zur Pflege der Internetseite, die jedoch ausgeschlagen worden seien. Auch aus den Reihen der Mitglieder mehren sich Stimmen, die Kritik an Vereinsführung oder Unterbringung der Tiere äußern. Man habe Probleme gehabt, überhaupt Mitglied zu werden, lautet einer der Kritikpunkte. Andere Stimmen bemängeln die lange Verweildauer der Tiere, den fehlenden Einsatz sozialer Medien bei der Vermittlung oder restriktive Öffnungszeiten.

Wieder andere vermissen die Möglichkeit von Gruppenhaltung, Vorkontrollen oder des Einsatzes sogenannter Gassigänger. „Unterforderte Tiere sitzen in sterilen, reizarmen Zwingern und bauen so Aggressionen auf“, sagt eine Tierfreundin, die nicht genannt werden möchte. Für die Betreuung verhaltensauffälliger Hunde regt sie den Einsatz eines Tiertrainers an, wie es im Stralsunder Tierheim praktiziert werde. „Ich habe mir die Bedingungen im Stralsunder Tierheim angesehen und war beeindruckt von der Professionalität der Unterbringung und Betreuung“, sagt auch Amtsleiter Schultz. „Insbesondere die Möglichkeit, Hunde in Rudeln zu halten, wo es passt, hat mir gefallen.“

Verein bestreitet Vorwürfe

Nicht alle Kritikpunkte kann die Leiterin der Notstation nachvollziehen. Die Öffnungszeiten würden zum Sommer wieder auf 17 Uhr erweitert, so Heike Stock. Zudem würden mit berufstätigen Menschen Termine abgestimmt. „Unsere Hunde sind zumeist acht Jahre oder älter. Viele sind auch krank und benötigen Medikamente, was die Vermittlung erschwert.“ Von zehn Hunden seien fünf verhaltensauffällig. Für diese solle künftig einmal in der Woche ein Hundetrainer in die Notstation kommen. Auch könnten Hunde zweimal täglich ihre Gehege verlassen und kleineren Hunden würde auch Kontakt untereinander ermöglicht.

Anja Ratzke glaubt an die Zukunft der Einrichtung in ihrem Amtsbereich. „Wir werden eine gute Lösung für die verbleibenden Vertragspartner finden“, gibt sich die Bürgermeisterin zuversichtlich.

Von Uwe Driest