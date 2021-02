Streit um Telekom-Werbung: KabelSat siegt vor Gericht über Stadt Bergen 

Bergen

Das Thema Breitbandausbau schlägt weiter hohe Wellen in der Inselhauptstadt. Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) hatte gegen die gesetzte Zusammenarbeit mit dem Zweckverband ZWAR protestiert und für die Stadt Bergen einen Kooperationsvertrag mit der Telekom geschlossen. Dabei ist sie allerdings offensichtlich zu weit gegangen. Weil im „Stadtboten“ ein Artikel erschien, der die Wettbewerbsregeln verletzte, hat das Bergener Unternehmen KabelSat eine Unterlassungsklage angestrebt – und recht bekommen.

Keine Werbung mehr, ohne andere Anbieter zu nennen

Das Landgericht Rostock untersagt es der Stadt Bergen fortan, Werbung für den Glasfaserausbau im Stadtgebiet der Stadt Bergen zu machen und dabei nur die Telekom als einzigen Anbieter zu nennen. In der Novemberausgabe des „Stadtboten“ war ein Text unter der Überschrift „Glasfaser für Bergen auf Rügen“ erschienen, in dem sich sowohl Telekom als auch Bürgermeisterin lobend über die getroffene Kooperationsvereinbarung äußern. Anschließend wird für ein exklusives Sonderangebot zum Sparen der Anschlussgebühr geworben.

Anzeige

„Wir haben Glasfaser ins Rathaus gelegt“

„Wir sind sowohl Anbieter als auch Besitzer eines HFC-Netzes (Hybrid-Fiber-Coax-Netz)“ in Bergen“, sagt Rolf Hoffmann, Geschäftsführer der Kabel+Satellit Bergen. Das seien Leitungen, die zum Teil in Glasfaser, zum Teil in Kupfer realisiert wurden. „Ich erinnere nur daran, dass wir auch die Glasfaserleitungen ins Rathaus und in die Schule am Grünen Berg gelegt haben“, so Hoffmann. Die Breitbandversorgung in Bergen sei gut, urteilt Rolf Hoffmann.

Damals war die Welt noch in Ordnung: Rolf Hoffmann (KabelSat), Burkhard Lenz (CDU), Minister Christian Pegel (SPD), Anja Ratzke und Axel Rödiger (ZWAR) drücken 2017 symbolisch den Startknopf für den Breitbandausbau. Quelle: Uwe Driest

Letzte Meter zum Haus sind der Knackpunkt

„Glasfaser ist auf den Haupttangenten verlegt, zum Haus führen entweder Glasfaser- oder Kupferkabel, je nach Bedarf“, sagt Hoffmann. „Wenn die Nutzer oder auch die Wohnungsgesellschaften den Glasfaseranschluss bis in den Keller wünschen, ist das kein Problem und eine Sache eines Arbeitstages.“ Die Verbindungen im Haus, in der Regel Kupferkabel der Telekom, seien Hoffmann zufolge ein Grund für „lahmes“ Internet.

In der Stadt liegen bereits viele Leerrohre, teils auch bereits mit Glasfaser. Theoretisch könnte die Telekom diese wohl auch nutzen, sie hat nach Angaben Hoffmanns sogar ein Recht darauf. Die Nutzungsgebühr müsste in diesem Fall allerdings an den ZWAR gezahlt werden. Das will die Telekom offensichtlich vermeiden, im Stadtboten ist von einer „Tiefbau-Firma“ und der Verlegung von 400 Kilometer Glasfaser-Leitung die Rede.

Langsames Internet – was tun? Ihr Internetanschluss ist nicht so schnell wie beworben oder wie Ihnen dies vertraglich in Aussicht gestellt wurde? Bei Abweichungen der tatsächlichen Leistung des Internetzugangsdienstes von der vertraglich vereinbarten Leistung können sich Verbraucher auf eine Beweiserleichterung berufen. Wenn diese Abweichung erheblich, kontinuierlich oder regelmäßig wiederkehrend ist und sie durch die Breitbandmessung der Bundesnetzagentur (www.breitbandmessung.de) festgestellt wurde, gilt dies als nichtvertragskonforme Leistung. Der Verbraucher kann auf eine Nachbesserung hoffen, bekommt die Möglichkeit zur fristlosen Kündigung oder vielleicht sogar eine Entschädigung. Weitere Informationen auf www.bundesnetzagentur.de

Anja Ratzke will das reine Glasfasernetz

Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) bewertet die Situation erwartungsgemäß anders als das Telekommunikationsunternehmen. Die Netze von KabelSat und Telekom ließen sich nicht miteinander vergleichen. Sie sei zudem nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass KabelSat nicht nur Betreiber der Netze sei, sagte sie gegenüber der OZ. Anja Ratzke wünscht sich weiterhin ein reines Glasfasernetz für die Stadt und bedauert die Entscheidung des Gerichts.

„Für uns bedeutet das schlussendlich, dass wir keine Firmenportraits mehr in unserem Stadtblatt unterbringen können“, sagt sie. „Sonst müssten wir bei neu eröffneten Cafés oder Pflegediensten ja eine Auflistung aller Wettbewerber anfügen. Das ist für die Bürger Bergens sehr bedauerlich.“

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Anne Ziebarth