Friedfertiges Vorpommern

Stralsund/Greifswald

Die Norddeutschen gelten schon als unterkühlt. Vielleicht kann man ihnen auch deshalb keine große Streitlust nachsagen. Und wenn es nach dem Streitatlas geht, in dem der Versicherer Advocard die Daten seiner Klienten auswertet, schafft es Mecklenburg-Vorpommern mit 25,4 Fällen je 100 Einwohner auch nur auf Rang 12 der streitlustigsten Bundesländer.

Im beschaulichen Vorpommern zeigen sich dabei die Landkreise Vorpommern-Rügen mit 21,91 Streitfällen und Vorpommern-Greifswald mit 23,12 Auseinandersetzungen noch verträglicher.

Eine Abnahme oder einen Anstieg von Auseinandersetzungen, die vor Gericht landen, sieht der Direktor des Amtsgerichtes Stralsund, Dr. Sascha Ott, nicht. Etwa 1100-mal pro Jahr beschäftigen sich die Anwälte in seinem Verantwortungsbereich beispielsweise mit Familienangelegenheiten, wie Scheidungen oder Streitigkeiten zum Kindesunterhalt. Bei den Zivilangelegenheiten – zu denen auch Kaufverträge, Wohnungsmietverhältnisse oder Verkehrskonflikte gehören – muss das Gericht in rund 1500 Fällen ein Urteil abwägen.

Wohnungseigentümer in Gemeinschaft vor Gericht

Ein Anstieg in diesen Rechtsgebieten ist am Amtsgericht Stralsund nicht spürbar. „Wenn wir beispielsweise mal auf das Wohneigentumsrecht schauen, hatten wir vor zehn Jahren vier bis fünf Fälle im Jahr, jetzt sind es vielleicht 20 Fälle. Das ist aber in diesem Zeitraum nicht auffällig“, sagt Ott. Von einem Jahr auf das andere könne solch eine Statistik aber auch mal große Schwankungen aufweisen.

Das passiere dann, wenn zum Beispiel große Wohnungseigentümergemeinschaften, wie es sie in Anlagen auf Rügen oder Usedom gebe, klagen. Dann zögen auf einmal 200 Beteiligte vor Gericht, weil sie vielleicht für oder gegen den Anbau von Fahrstühlen streiten. Das falle dann natürlich in einem Jahr ins Gewicht und sei im nächsten Jahr in keiner Statistik mehr zu sehen.

Baumaßnahmen sorgen für erhöhtes Prozessaufkommen

Ein Windpark zwischen Grimmen und Leyerhof. Bürger und ganze Gemeinden wehren sich in unserer Region gegen solche Anlagen auch auf juristischem Weg. Quelle: Peter Franke

Ähnlich plötzliche Anstiege können auch bei den Ordnungswidrigkeiten auftreten. „Nachdem beispielsweise ein neuer Blitzer installiert wird – wie im Bereich der Baustelle auf der A 20 – steigen auch die Ordnungswidrigkeiten an und damit die anhängigen Verfahren“, sagt Ott. Viele Fahrzeugführer greifen dann für diese Prozesse auf ihre Rechtsschutzversicherung zurück.

In unserer Region sind auch neu ausgeschriebene Windeignungsgebiete dafür bekannt, schnell bergeweise Akten und die Gerichtssäle zu füllen. „Denn dann klagen vielleicht gleich 500 Einwohner aus der Umgebung“, sagt der Amtsgerichtsdirektor. Ganze Gemeinden würden dann versuchen, den Bau der Windräder vor ihrer Haustür zu verhindern.

Rechtzeitige Hilfe vom Amt verhindert Wohnungskündigung

Vermeidbar wären hingegen nach Meinung des Amtsgerichtsdirektors viele Mietstreitigkeiten. Von den jährlich etwa 460 Fällen in seinem Zuständigkeitsbereich geht es um circa 400 Wohnungskündigungen. „Es ist jedoch nicht immer der böse Vermieter, der hier auf Eigenbedarf klagt.“ Zu Streitigkeiten komme es oftmals wegen Betriebskostenabrechnungen, wiederholter Ruhestörungen durch den Mieter oder sonstiger Verstöße gegen die Hausordnung. Acht von zehn Wohnungskündigungen werden jedoch aufgrund von Mietschulden ausgesprochen.

„Das Problem ist, dass die nicht nötig wären, wenn die Betroffenen sich rechtzeitig Hilfe vom Amt holen würden, die ihnen auch zusteht. Das wird, aus welchen Gründen auch immer, versäumt“, so Ott. Hier reagiert das Amtsgericht jedoch umgehend. „Um Obdachlosigkeit zu verhindern, schalten wir das Jobcenter ein. Wenn der Betroffene einen Anspruch auf Unterstützung hat, werden die ausstehenden Kosten dann auch meist rückwirkend übernommen und das Mietverhältnis bleibt gesichert“, so Ott.

Unternehmensstandort bestimmt Gerichtszuständigkeit

Der Amtsgerichtsdirektor weist jedoch darauf hin, dass sich ein genauer Vergleich mit anderen Landkreisen und Bundesländern nicht für alle Streitthemen pauschal aufstellen lässt. Denn wenn Advocard eine Häufung von Klagen unzufriedener Kunden gegen Reiseveranstalter registriert – da diese aufgrund einer nachgebesserten Gesetzgebung erfolgversprechender geworden sind – schlagen die an dem jeweiligen Unternehmensstandort zu Buche.

Im Übergabeprotokoll können Mieter und Vermieter festhalten, ob in der Wohnung noch alles funktioniert. Das kann später eine juristische Auseinandersetzung verhindern. Quelle: Kai Remmers/dpa

„Eine Statistik berücksichtigt meist nur die Klagen, die auch hier eingereicht werden. Wenn ein Bürger also gegen einen Reiseveranstalter klagt, dann an dessen Firmensitz. Bei uns können somit nur die Fälle registriert werden, die beispielsweise die Stralsunder Fluggesellschaft Sundair betreffen würde oder ein Urlaubsgast aus Bayern fühlt sich vom Vermieter seiner Ferienunterkunft auf dem Arß oder der Insel Usedom betrogen“, so Ott. Solche Fälle landen dann auf den Tischen der 24 Richterkollegen vor Ort. Da dies hier jedoch nicht gehäuft zu beobachten ist, liegt die Quote derartiger Streitigkeiten hier deutlich unter denen der Großstädte, in denen Reisekonzerne ansässig sind.

Streitaufkommen in Großstädten am höchsten

Im Streitatlas der Advocard führt Berlin mit 29,3 Fällen, gefolgt von Hamburg und Nordrhein-Westfalen, die Statistik an. Am friedlichsten geht es nach dem Rechtsschutzversicherer in Bayern mit nur noch 21,3 Auseinandersetzungen zu, gefolgt von Thüringen und Sachsen. In Mecklenburg-Vorpommern (25,4 Fälle, Rang 12) ist der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte mit 21 Fällen am zurückhaltendsten. Ihm Folgen dann Vorpommern-Rügen mit 21,91, Rostock mit 22,59 und Vorpommern-Greifswald mit 23,12 Streitfällen pro 100 Einwohner. Spitzenreiter in Mecklenburg-Vorpommern ist der Landkreis Rostock mit 26,38 Konflikten auf 100 Einwohner.

Bei den für Vorpommern-Rügen registrierten Konflikten sind 63,4 Prozent der Streitpartner männlichen Geschlechts, in Vorpommern-Greifswald sind es 62,8 Prozent männliche Prozessbeteiligte. Scheidungen, Erbschaftsstreitigkeiten oder Differenzen in Vertrags- und Kreditangelegenheiten zählen mit 35,5 Prozent in Vorpommern-Rügen zu den privaten Streitursachen unter den Zivilprozessen, in Vorpommern-Greifswald beträgt der Anteil 36,5 Prozent.

Auf die Rubrik Verkehr und Mobilität, in der Bußgeldbescheide, Verkehrsunfälle oder auch Mängel beim Fahrzeugkauf zusammengefasst werden, streiten sich in Vorpommern-Rügen 27,3 Prozent und in Vorpommern-Greifswald 26,7 Prozent. Auf dem arbeitsrechtlichen Gebiet finden in Vorpommern-Rügen nur noch 14 Prozent der Auseinandersetzungen statt, für Vorpommern-Greifswald sind es 15,4 Prozent. 12,2 Prozent klagen in Vorpommern-Rügen (8,6 Prozent in Vorpommern-Greifswald) in Miet- oder Wohneigentumsfragen und 11 Prozent (12,8 Prozent in Vorpommern-Greifswald) kämpfen vor Gericht gegen Behörden und Verwaltung.

Am häufigsten geht die Altersgruppe der 36- bis 55-Jährigen diesen Weg zur Klärung ihrer Konflikte (über 25 Prozent). Bei den über 66-Jährigen und unter 25-Jährigen sind es nur noch unter fünf Prozent. Der Streitwert ist dabei meist geringfügig. In 65,6 Prozent aller Fälle liegt er unter 2000 Euro. Dafür ziehen sich diese Auseinandersetzungen ziemlich in die Länge. 35,3 Prozent der Fälle sind erst in 12 bis 24 Monaten ad acta gelegt. Nur 16,7 Prozent sind in unter drei Monaten geklärt.

Von Wenke Büssow-Krämer