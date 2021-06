Rügen

Immer mehr Rettungskräfte, Polizisten und Politiker werden heutzutage auf unterschiedliche Weise angegriffen. Manche Beobachter sprechen von einer Verrohung der Sitten und einem Vergessen des Anstands. Das hat, wenn wir dem Pommernchronisten Thomas Kantzow (um 1505-1542) glauben wollen, tiefere Wurzeln als wir vielleicht denken. Werfen wir einen Blick auf den Tatort Insel Rügen.

Wer kennt nicht seinen typischen Satz über die Rüganer: „Die Einwohner dieses Landes sind ein sehr zänkisch und mortisch Volk, daß sich an ihnen schier das alte lateinische Sprichwort bewahrheitet: ,omnes insulares mali‘ (alle Inselbewohner sind Bösewichte – d. A.).“ Er belegte seine Aussage mit einem Blick auf die Rechtsstreitigkeiten in ganz Pommern. Dabei nahm Rügen eine besondere Stellung ein, „denn im ganzen Land zu Pommern werden kein Jahr so viel vom Adel und anderen erschlagen, als in dieser kleinen Insel.“

Auch die Anzahl aller Rechtsverhandlungen sei daher so hoch gewesen wie in keiner anderen pommerschen Region. Der Historiker Alfred Haas (1860-1950) bestätigte diese Chronikangaben über die „rauhen Sitten“. Er belegte dies für den Zeitraum von 1312 bis 1417 mit 28 urkundlich nachgewiesenen Mordtaten nur auf Rügen.

Hader, Zank und viel Rechthaberei

Mit viel Selbstbewusstsein traten Adlige und Bauern zu dieser Zeit auf und fühlten sich bei all ihren Handlungen im Recht. Das konnte nicht immer gut gehen, meinte Kantzow und beschrieb die Folgen:

Eine zeitgenössische Ansicht zeigt, wie vielfältig und schmerzhaft damalige Strafen waren. Quelle: Repro: A. Farin

„Und aus solcher Vermessenheit will einer dem andern nirgends nachgeben, und kommt daraus so viel Hader, Zank und Mord, daß es zu viel ist. Besonders geraten sie in den Krügen und Wirtshäusern leicht an einander, und wenn einer sagt: ,Das walte Gott und ein kalt Eisen‘, so mag man ihm wohl auf die Faust sehen und nicht auf das Maul, denn er ist bald bei ihm“. In den Krügen soll es so oft zu Schlägereien und „anderen Injurien“ gekommen sein, dass der Krugbesitzer einen guten Lohn davon trug. Neben den Einnahmen für die schöngeistigen Getränke verbuchte er „so viel an Buße und Strafgeld, als sonst von einem halben oder ganzen Dorfe.“

Jeden Sonnabend Gerichtsverhandlungen in Bergen

Provokationen, Streitsucht und Schlägereien bestimmten scheinbar den Alltag der Insulaner. Daher verwundert es nicht, dass der Landvogt mit den „Ältesten vom Adel“ damals jeden Sonnabend Gerichtsverhandlungen auf dem Markplatz von Bergen durchführen musste. Die Anliegen häuften sich in besonderem Maße und man hatte „von früh bis schier in den Abend genug zu tun.“

Eine Mittagspause gönnte man sich selbst, den Klägern und Angeklagten nicht. Das lag aber weniger an der Fülle der Fälle, sondern am Verhalten der Beteiligten. Hätte sie der Richter nämlich in eine Pause geschickt, wäre er danach zu keinem guten Ende gekommen. Man beobachtete, dass sie sich während der Mahlzeiten viel zu sehr betranken und „einen neuen Lärm“ anrichteten.

„Ausflug zum Pranger“ war eine häufige Strafe

Andere steigerten in der freien Zeit ihren persönlichen Frust und betrieben „eine solche Unstümmigkeit vor Gericht, daß der Herr Landvogt nirgends mit ihnen aus kann.“ In solchen Situationen vergaßen die Rüganer ihre gute Kinderstube sowie Selbstbeherrschung und Respekt vor der Landesgewalt.

Als „Störung des Friedens“ behandelte der Landvogt so geringfügige Straftaten wie übermäßige Trunkenheit, eine Gasthausschlägerei oder gewalttätige Auseinandersetzungen auf dem Acker. Die Bestrafung verhängte er meist proportional zum Verbrechen. Ein „Ausflug zum Pranger“ auf dem Markplatz wurde angesetzt und konnte je nach Vergehen eine Stunde, einen halben oder sogar ganzen Tag dauern.

Amerikanische Verhältnisse auf der Insel

Der Pranger beugte eine Person vor und verriegelte deren Kopf und Hände, so dass sie praktisch der Gnade der Stadt und den Beleidigungen der Bewohner ausgeliefert war. Manche Orte griffen zum Vorläufer der elektronischen Fußfessel, denn anstelle der Strafe am Pranger „verriegelte man nur die Füße“ der Verurteilten und ließ sie in ähnlicher Weise die ganze Härte des Gesetzes und der Schaulustigen spüren.

Im Mittelalter herrschten auf der Insel anscheinend amerikanische Verhältnisse. Denn der selbstbewusste Rüganer führte immer eine Waffe mit sich. Thomas Kantzow nahm diese Beobachtungen staunend auf: „Und wo die Rüganer gehen und reisen, haben sie einen Schweinespieß und einen Reutling (Jagdmesser) an der Seite; wenn sie zur Kirche gehen, setzen sie die Spieße entweder vor die Kirchenthüre oder nehmen sie in die Kirche mit, und es soll sich bisweilen, wenn sie aus der Kirche gehen, ein Lärm erheben.“

Bewaffnet zu Taufen und Hochzeiten

Die Waffen durften auch bei anderen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Taufen, Hochzeiten oder Beerdigungen, nicht fehlen. Zeitgenossen bewerteten dieses Verhalten als Schutz vor möglichen anderen streitsuchenden Bewohnern und als Beweis für den jahrhundertealten Status eines „tapferen Kriegervolkes“. Ihre Vorfahren, die Ranen, wurden nicht umsonst als „blutdürstiges Volk bezeichnet“, das „mitten im Meere wohnt“ und seinen Vorrang unter allen Slawenvölkern behauptete.

Info: Die Chronik kann von Thomas Kantzow kann unter folgender Adresse gelesen werden: www.digitale-bibliothek-mv.de.

Von André Farin