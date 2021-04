Stralsund/Kiel

Mit dem Handel im Norden kennt sich Harald Rottes bestens aus. Als Prokurist der Kieler Citti-Handelsgesellschaft mbH & Co KG und als Einkaufsleiter muss er den Markt speziell in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein im Blick haben. Denn Rottes verantwortet die Entwicklung von sechs Citti-Einkaufszentren, drei davon befinden sich in Schleswig-Holstein, eines in Rostock – und mit dem Strelapark und dem Ostsee-Center zwei im Landkreis Vorpommern-Rügen.

Mit Sorgen blickt Rottes momentan nach Stralsund – wegen der Schnelltestpflicht drohen in Vorpommern die Umsatzzahlen drastisch einzubrechen. Darüber spricht er im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG.

Seit Dienstag gilt auch in Vorpommern eine Testpflicht für den Einzelhandel. Wie beurteilen Sie die Lage?

Wirtschaftlich ist die Teststrategie für die Händler in Vorpommern eine Katastrophe. Aktuell rechne ich dadurch mit einem Umsatzminus von 50 Prozent. Meine Kalkulation ist jedoch optimistisch. Erfahrungswerte aus Berlin zeigen, dass der Umsatz bis zu 90 Prozent einbrechen kann. Dabei kann bereits ein Umsatzminus von 50 Prozent dramatische Folgen haben. Händler können ihren kompletten Service nicht mehr vorhalten, Öffnungszeiten werden verkürzt – und das Personal muss wieder zurück in die Kurzarbeit.

Sie steuern jedoch dagegen. Wie machen Sie das?

Wir haben gleich am Dienstag ein eigenes Testzentrum in Betrieb genommen. Jeder Kunde kommt in den Strelapark rein. Für Famila, Aldi, Rossmann, Buchhandlung, Teeladen, Stadtbäckerei und To-Go-Gastronomie braucht man keinen negativen Corona-Test. Diesen braucht man jedoch für Schuh- und Bekleidungsgeschäfte. Das führt zu Irritationen bei den Kunden. Deswegen wollen wir allen ein Testangebot machen.

Mit dem Testzentrum sind wir auf einem guten Weg. Sie müssen wissen, bis zu 15 000 Kunden haben wir pro Tag in diesem Center. Davon geht eine Hälfte in Lebensmittelgeschäfte, die andere interessiert sich für Kleidung oder Elektronik. Unsere Mieter, also die Händler, erwarten, dass jeder Kunde die volle Auswahl hat. Also schaffen wir dafür eine Struktur. Mit einem negativen Test kann der Kunde uneingeschränkt überall hin.

Für das Testzentrum haben Sie sich Hilfe aus Hamburg geholt. Warum?

Kein regionaler Anbieter kam an die Kapazität, die wir brauchen, heran. Also haben wir jemanden geholt, der in der Größenordnung testen kann, die wir brauchen. Für den Strelapark geht es um 5000 Tests pro Tag. Wir sind sehr froh, dass wir die Hamburger von Social Health Care für uns gewonnen haben. Stralsund hat somit ein zusätzliches Testzentrum. Je mehr Kapazitäten wir für die gesamte Stadt bereithalten, desto besser ist es für die ganze Region. In Lübeck oder Kiel brauchen wir dies jedoch nicht. Da reichen 300 bis 500 Tests pro Tag. Dort muss aber auch kein ganzes Einkaufszentrum versorgt werden. Dort gibt es keine Testpflicht für den Einzelhandel.

Wie wird das Problem in Schleswig-Holstein gelöst?

Aktuell über „Click & Meet“. Hier wird das Einkaufen über die Erfassung der Kundendaten möglich gemacht. Eine Online-Reservierung eines Termins ist dabei nicht notwendig. Kunden können das auch per Telefon oder direkt am Laden machen. So kann man Media-Märkte in Kiel oder Lübeck ganz einfach besuchen – ohne Negativ-Schnelltest – obwohl dort die Inzidenz ähnlich ist wie in Stralsund.

Der Test ist ein enormer Unterschied zwischen den Ländern. Die Infrastruktur muss erst aufgebaut werden, dann muss man noch auf die Akzeptanz der Bevölkerung hoffen. Nicht jeder wird mitmachen. Dabei ist es eigentlich ganz easy. So ein Test tut auch nicht weh.

Wie wird das Test-Angebot bisher angenommen?

Am ersten Tag sehr gut. Schon kurz vor der Eröffnung des Zentrums bildete sich eine längere Schlange. Die volle Kapazität können wir an den ersten Tagen jedoch noch nicht anbieten – auch weil wir parallel noch Leute ausbilden. Zum Start hatten wir eine Personalstärke von 15. Wir brauchen aber deutlich mehr, mehr als 30 sollen es werden. Zum Wochenende hin müssen im Stralsund dann bis zu 5000 Tests möglich sein. Bei Bedarf können wir die Testkapazitäten dann sogar erweitern, weil wir die Leute, die helfen wollen, selbst vor Ort schulen können. Das ist auch enorm wichtig, denn fertiges Personal gibt es auf dem Markt nicht.

Sie hoffen darauf, dass die Kunden treu bleiben?

Ja, natürlich. Die Teststrategie spielt sich hoffentlich ein. Wir versuchen, es den Kunden möglichst bequem zu machen. Der Kunde macht seinen Test, kann dann schon durch das Center flanieren oder bei Famila einkaufen. Währenddessen bekommt er sein Ergebnis auf das Handy gespielt. Damit kann er dann überall hin.

Wir brauchen in diesem Punkt die Solidarität der Kunden. Alle müssen an einem Strang ziehen. Niemand hat etwas davon, wenn die Händler Pleite gehen – auf die Innenstädte trifft dies genauso zu. Deshalb gilt: Wer sich bei uns testen lässt, kann mit dem Zertifikat auch in ein anderes Center, in die Innenstadt oder zum Friseur. Und anders herum geht das auch.

Dennoch sehen viele Händler die Teststrategie äußerst kritisch. Wäre ein harter Lockdown nicht besser?

Ein harter Lockdown würde den Händlern nicht helfen. Auch die Corona-Hilfen hängen von der Umsatzentwicklung ab. Dazu muss man wissen: Wenn Händler eine Chance zum Wirtschaften haben, dann ergreifen sie sie. Auch wenn es nur einen kleinen Funken Hoffnung gibt.

Erst wenn es gar nicht mehr geht, machen sie zu. Dann kommen sie zu uns, und wir müssen uns gemeinsam eine Lösung überlegen. Denn große Center wie der Strelapark funktionieren nur, wenn die meisten Läden auch geöffnet haben. Alleine arbeiten ist nicht attraktiv, dann kommen zu wenig Kunden. Die gehen dann an die Online-Händler verloren.

Sie wollen den Kunden einen zusätzlichen Anreiz bieten. Wie steht es um das Modellprojekt „Strelapark“?

Wenn man sich testen lässt, sollte man auch alle Freiheiten haben. Unsere Idee ist es, für die Getesteten auch wieder Gastronomie anzubieten. Eis bei Manolis essen, verweilen beim Griechen oder genießen im Famila-Restaurant. Zur Politik sind wir damit jedoch noch nicht vorgedrungen.

Hätte man zusammen mit der Hansestadt Stralsund als Modellregion vielleicht bessere Chancen?

Stralsund wäre als Modellregion sicherlich ideal. Die ganze Hansestadt könnte man zu einem Testprojekt ähnlich wie Tübingen machen. Jeder, der in die Stadt kommt, wird getestet. Dafür kann er aber auch überall hin – und auch das gastronomische Angebot nutzen.

In Tübingen ist die komplette Außengastronomie offen. Bundesländer wie das Saarland wollen da jetzt auch mitmachen. Dafür müsste man jedoch noch mehr testen. Und die Kontrollen auf Lebensmittelgeschäfte und auch Restaurants ausweiten. Mit den ganzen Testzentren, die in Stralsund gerade aufmachen, wäre dies durchaus denkbar – und für die ganzen Menschen könnten wir einen echten Mehrwert erreichen.

Von Interview: Kay Steinke