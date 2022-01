Bergen

In Bergen fiel am Donnerstag in einigen Straßen der Strom aus. Betroffen war vor allem der Norden der Stadt, wie Horst Jordan, Pressesprecher von Eon Edis, sagt. Bei Tiefbauarbeiten einer Drittfirma soll es am späten Nachmittag gegen 17.10 Uhr zu dem Vorfall gekommen sein, als ein unterirdisches Edis-Mittelspannungskabel in der Bahnhofstraße beschädigt wurde.

Durch sofort von uns eingeleitete Umschaltmaßnahmen konnten laut Energieversorger Schritt für Schritt alle Kunden wieder mit Strom versorgt werden, die letzten gegen 18.06 Uhr. „Als konkreter Grund stellte sich heute eine Beschädigung durch Tiefbauarbeiten bei der Breitbandverlegung im Bereich der unteren Bahnhofstraße heraus“, so der Sprecher. Das Mittelspannungskabel von Edis wurde mit einer für solche Zwecke oft verwendeten sogenannten „Erdrakete“ getroffen.

Betroffen waren die Industriestraße, Gingster Chaussee, Teile der Bahnhofstraße und Teile der Ringstraße – insgesamt 14 Trafostationen. Am Freitag liefen die Reparaturarbeiten, die auch am gleichen Tag zum Abschluss kommen sollen.

Kundenberatung bei Notbeleuchtung

Den Stromausfall merkten auch die großen Märkte im Norden der Stadt. Bei Kaufland, Famila und weiteren Geschäften standen Mitarbeiter und Kunden kurzzeitig im Dunkeln. Überrascht wurden unter anderem die Mitarbeiter im Toom-Baumarkt. „Man bekommt große Augen, wenn plötzlich gar nichts mehr geht. Zumindest die ganze Technik, an der auch die Kasse dranhängt“, sagt Geschäftsführer Karsten Krüger. Das heißt, in dieser Zeit gab es keinen Umsatz. Er kennt das Problem mit der Stromversorgung, die ein- bis zweimal auch ihn betrifft und in dessen Folge sein Markt keinen Strom mehr hat.

Die Kunden standen am Donnerstagabend aber nicht im Dunkeln. Die Notbeleuchtung im gesamten Markt sprang an, so dass sie ihn sicher wieder verlassen konnten. Da das Kassensystem keine Waren einscannen konnte, fanden zwischenzeitlich nur Beratungen statt. „Das heißt, dass in dieser Zeit nur noch ein Kunde im Baumarkt war. Uns blieb nichts anderes übrig, als um Entschuldigung und um Geduld zu bitten“, sagt Karsten Krüger.

„Die Edis investiert jedes Jahr über 100 Millionen Euro in ihre Netze. Dennoch lassen sich derartige Störungen in der Regel nicht vollständig ausschließen. Wir bedauern die eingetretenen Unannehmlichkeiten.“, sagt der Pressesprecher Horst Jordan.

Von Mathias Otto