Sellin

In mehreren Bereichen von Sellin auf der Insel Rügen ist in dieser Woche für mehrere Stunden der Strom ausgefallen. Am Donnerstag war beispielsweise der Bereich der Kurverwaltung betroffen.

Grund sind Arbeiten des Netzbetreibers E.dis, wie das Unternehmen auf OZ-Nachfrage mitteilte. Demnach werden in Sellin in Zukunft intelligente Transformator-Stationen installiert. Derzeit ist ein Team im gesamten Ortsgebiet für vorbereitende Arbeiten unterwegs. Dafür müsse partiell der Strom abgestellt werden, heißt es von E.dis. Am Donnerstag waren die Männer beispielsweise in der Warmbadstraße im Einsatz, am Mittwoch in der Granitzer Straße.

Stromausfälle in Sellin in den nächsten drei Wochen

Auch in den nächsten Tagen müssen sich die Selliner auf Stunden ohne Strom einstellen. Die Arbeiten sollen noch drei Wochen dauern und erstrecken sie auf das gesamte Ortsgebiet. „Betroffene Bewohner haben von uns Zettel mit Informationen in die Briefkästen bekommen. Ich bitte aber darum, sich untereinander Bescheid zu sagen, falls jemand die Hinweise nicht bekommen hat“, sagt Pressesprecher Michael Elsholtz.

Mit den neuen Trafo-Stationen sollen Störungen im Netz künftig schneller behoben werden können. Sie senden Informationen direkt an die Netzleitstelle von E.dis in Bentwisch bei Rostock und sind von dort auch fernsteuerbar. Insgesamt vier solcher Stationen werden in Sellin aufgestellt. Die erste kommt in die Nähe des gerade abgerissenen Kurhauses.

Von Alexander Müller