Dierhagen

Nahe des Anwesens einer einstigen DDR-Politgröße in Dierhagen-Ost landet bald eine Stromtrasse zwischen Deutschland und Schweden an. Es handelt sich dabei um die Hansa Powerbridge. Die Leitung verbindet dass Umspannwerk Güstrow mit dem Netzverknüpfungspunkt Hurva in der südschwedischen Provinz Skåne....