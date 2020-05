Kinder in der Corona-Krise - Studie: Corona-Lockdown sorgt auch in MV für Streit in Familien

Streit und Einsamkeit: Eine Befragung zeigt, wie die Corona-Krise Familien belastet. Zwischen dem 22. April und dem 4. Mai beteiligten sich deutschlandweit mehr als 8000 Eltern von Kindern im Alter von drei bis 15 Jahren an der Online-Befragung des Deutschen Jugendinstituts.