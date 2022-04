Stürmische Zeiten im Wahlkampf auf der Insel Rügen

Bergen

Der Wahlkampf in Bergen läuft, an diesem Montag mussten sich die Wahlplakate der Kandidaten jetzt einem ersten Härtetest unterziehen. Auf der „Plakatmeile“ zwischen Ortseingang, Ringstraße und Markt wehten Sturmböen, eisiger Regen peitschte über die Straße. Hier zeigte sich die zusätzliche Herausforderung von Wahlkampf auf einer Ostseeinsel. Diesen Bedingungen müssen die Plakate erstmal standhalten. Am ersten Kreisverkehr trug es Bianca Pahnke aus der Kurve, das großformatige Plakat landete auf dem Boden.

Das zweite Plakat der Kandidatin hingegen erweist sich als sturmsicher, festgemacht mit dicken Ratschen und Verankerung an der Ringstraße, ebenso das von Mirko Plötz. Auch das noch wesentlich großformatigere Plakat von Nico Gruber hielt der Belastung stand – allerdings blähte sich das Portrait des Kandidaten wie ein riesiges Segel, flatternd im Wind. Paul Knüppel hat auf kleinere Schilder gesetzt. An den Laternen im handlichen Format – bei Windstärke 7 bestimmt eine gute Entscheidung. Noch kein Plakat allerdings von Amtsinhaberin Anja Ratzke zu sehen – wartet sie den Sturm erstmal ab?

Von Anne Ziebarth