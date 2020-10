Sturmflut: In Lauterbach steht das Wasser schon bis zur Kaioberkante

Lauterbach

Vorsicht vor nassen Füßen: Die Devise gilt am Mittwoch in Lauterbach auf der Insel Rügen. Sturmtief „Gisela“ hat das Wasser über Nacht bereits ordentlich ansteigen lassen im Becken des kommunalen Hafens der Stadt Putbus. Um 8 Uhr stand es kurz unterhalb der Kaioberkante am Fischladen und der Halle der Bootsbau Rügen GmbH in Lauterbach.

Am Mittwochmorgen kommt man noch trockenen Fußes auf dem Steg im Lauterbacher Hafen zu den Booten. Im Laufe des Tages soll der Pegel aber weiter steigen. Dann dürfte der Steg überflutet werden. Quelle: Udo Burwitz

Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie hatte am Dienstag vor einer Sturmflut an der gesamten Ostseeküste gewarnt. Laut Vorhersage sollen die Wasserstände bis zu 1,20 Meter über dem mittleren Wasserstand ansteigen, im Greifswalder Bodden, an dem der Lauterbacher Hafen liegt, sogar bis zu 1,40 Meter über normal. Da der Höchststand noch nicht erreicht ist, dürfte im Tagesverlauf damit zu rechnen sein, dass das Wasser im Hafen Lauterbach über die Kaikante tritt und es „Land unter“ heißt.

Von Udo Burwitz