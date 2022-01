Sturmschäden auf der Insel Rügen: Umgestürzte Bäume, blockierte Straßen

Insel Rügen

Die Feuerwehren der Insel hatten in der Nacht zu Montag und am Vormittag alle Hände voll zu tun. Sturmböen fegten über Rügen und ließen den ein oder anderen Baum umstürzen. Die Feuerwehr Göhren musste in den frühen Morgenstunden mit zehn Mann ausrücken, wie Wehrführer Tom Schülke mitteilte. Rund 500 Meter vor Göhren war eine rund 15 Meter hohe Buche umgefallen und auf die B196 gestürzt.

Gefahr noch nicht gebannt

Die Freiwillige Feuerwehr Bergen zählte um 8 Uhr bereits vier Einsätze. „Alles Sturmschäden“. so Wehrführer André Muswiek. Der größte Schaden entstand durch einen umgestürzten Baum an der B196 bei Bergen in Richtung Kreisel. Hier waren sogar beide Leitplanken durch den umgestürzten Baum in Mitleidenschaft gezogen. Weitere Einsätze gab es in Lipsitz und in Tilzow.

„Es wird wohl den ganzen Tag so weitergehen“, sagte ein Mitarbeiter der Rettungsleitstelle in Stralsund. „Jetzt wird es hell und die Schäden werden sichtbar.“ Stand 8 Uhr sind bereits 30 umgestürzte Bäume im Landkreis gemeldet worden. Für den Vormittag sind weiterhin heftige Sturmböen mit Stärken bis über 90 Stundenkilometern vorhergesagt.

Von az