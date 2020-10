Rügen

Das Sturmtief Gisela hat die Wasserstände an der Ostsee am Mittwoch deutlich steigen lassen. Teile der Häfen und viele Strände auf der Insel Rügen standen unter Wasser. Am Vormittag stand das Wasser knapp einen Meter über Normal, 20 Zentimeter wurden bis zum späten Abend noch erwartet.

Losgerissene Boote wurden an Land gedrückt, die Feuerwehr war an vielen Stellen unterwegs, um umgeknickte Bäume von den Straßen zu entfernen und Fähren stellten ihren Betrieb ein.

Anzeige

Fähr- und Buslinien eingestellt

Immerhin aber war der Wind schon bis zum Mittag so stark und die Wasserstände so hoch, dass die Weiße Flotte Fahrgäste über die Einstellung mehrerer Fährverbindungen informierte. So musste die Rügen-Fähre, die Glewitz mit dem auf dem Festland gelegenen Stahlbrode verbindet, ihren Dienst am Mittwoch einstellen. Das gleiche galt für die Abfahrten der MS Sellin sowie der MS Kleine Freiheit ab Lauterbach nach Baabe und Sellin.

Auch die Schiffe, die zwischen Stralsund und Hiddensee sowie Schaprode und Hiddensee pendeln, verkehrten nicht. Die Schweden-Schnellfähre von Sassnitz-Mukran nach Ystad wurde der Reederei FRS Baltic zufolge für Donnerstag abgesagt, am Mittwoch fuhr sie fahrplanmäßig nicht.

Wie der Verkehrsbetrieb Vorpommern-Rügen (VVR) mitteilte, wurden einige Linien komplett eingestellt. Ausgedünnt wurden die Linien 19 zwischen Parkplatz Hagen bis zum Königsstuhl sowie die Linie 23 zwischen Sassnitz und Königsstuhl.

Zur Galerie Westlich und östlich von Rügen wurde mit bis zu 1,20 Metern über mittlerem Wasserstand gerechnet.

Hiddenseer Bürgermeister: „Sturm dieser Kategorie ist normal für uns.“

„Wir können hier ein normales Hochwasser beobachten. Das Wasser ist gerade 60 Zentimeter über Normal, am Abend werden es wahrscheinlich 80 Zentimeter sein“, sagt Hiddensees Bürgermeister Thomas Gens. „Alles im grünen Bereich“, konnte auch Iris Möbius, Putgartens Bürgermeisterin am Nachmittag vermelden. „Dadurch, dass der Wind von Nordost kommt, ist der Strand vor der Küste weg. Aber das ist für einen Sturm dieser Kategorie normal für uns“, sagt sie.

Feuerwehren im Dauereinsatz

Die Feuerwehr Sellin sicherte schon am frühen Morgen in Seedorf und Moritzdorf Stromkästen. Quelle: Feuerwehr Sellin

Anders sah es im Südosten der Insel aus. Im Amtsbereich Mönchgut-Granitz mussten die Einsatzkräfte zu mehreren Einsätzen ausrücken. „Wir haben schon seit heute früh Stabslage. Als erstes war die Feuerwehr Sellin raus“, informierte Arne Fründt, amtierender Leitender Verwaltungsbeamter und Amtswehrführer. Um 7.48 Uhr war die Selliner Feuerwehr alarmiert worden, um Stromkästen in Seedorf und Moritzdorf mit Folie und Sandsäcken vor Wasser zu schützen.

Weil ein Baum auf der Bundesstraße 196 in Höhe Kaufhaus Stolz auf die Straße zu stürzen drohte, rückten die Kameraden gegen 10 Uhr erneut aus. Der Baum musste gefällt werden. Bäume und Äste waren auf die Landstraße 292 hinter dem Göhrener Dreieck in Richtung Middelhagen gekracht. Gegen Mittag waren die Feuerwehr Middelhagen, Polizei und Ordnungsamt mit insgesamt 20 Einsatzkräften vor Ort, um die Barrieren zu beseitigen und die Straße abzusperren.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach.

Voll gesperrt werden musste die Landesstraße 29 vom Kreisverkehr Serams in Richtung Binz. „Hier sind drei Bäume runtergekommen“, schilderte Arne Fründt gegen 14 Uhr direkt vom Einsatzort die Lage. Dort waren die Feuerwehr Zirkow mit sieben Einsatzkräften und ein Radlader mit den Aufräumarbeiten beschäftigt. Ferner sei die Straßenmeisterei informiert worden, weil der Seitenstreifen in Mitleidenschaft gezogen worden war.

Am Vormittag trieb ein herrenloser Katamaran von Middelhagen über das Wasser nach Gager, der sich offenbar losgerissen hatte und geborgen werden musste.

Nord-Ost-Wind sorgt für ruhigeres Wasser

Auch in Putbus hatten es die Feuerwehrleute mit umstürzenden Bäumen zu tun. In der Fürst-Malte-Allee beispielsweise, wo die Wehr den Bereich zwischen der Abfahrt zum Hafen Lauterbach und der Straße nach Vilmnitz vorsorglich sperrte. „Wir waren heute schon mehrfach unterwegs, weil Bäume den Verkehr behinderten“, sagt Wehrführer Sebastian Götte. Gäste und Lieferanten des Hotels Badehaus Goor konnten ihre Unterkunft nur über Vilmnitz erreichen. „Wir hatten deswegen bereits mehrere Anrufe“, sagt Hoteldirektor Sven Kirchhoff. Die Bäume sollen im Laufe des Tages vom städtischen Bauhof entfernt werden.

Robert Hanisch, stellvertretender Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr von Groß Schoritz sah dem Sturm eher gelassen entgegen. „Wenn der Wind direkt aus östlicher Richtung kommt, wird im Bodden das Wasser schon mal hoch gedrückt. Für heute ist aber eher Nord-Ost-Wind angekündigt.“ Dennoch seien natürlich alle Kameraden der Wehr in Bereitschaft.

Sassnitz setzt auf Nummer sicher

Vorsicht ließ man in Sassnitz walten, jedenfalls von öffentlicher Seite. Der Notfallschlepper und das Mehrzweckschiff „ Arkona“ waren bereits am Vormittag ausgelaufen, um vor der Küste zu patrouillieren. Das sei im Falle des Schleppers grundsätzlich so vorgesehen, sagte der Sassnitzer Hafenkapitän Ronald Damp. Bei einer Havarie vor der Küste müssen die Retter sich dann nicht erst auf den langen Weg vom Hafen zum Unglücksort machen, sondern sind selbst mittendrin in der tosenden See.

Peitschende Wellen lockten Schaulustige und Waghalsige

Am Mittwochvormittag lockte der Wellengang viele Gäste und auch einen Surfer an den Binzer Strand Quelle: Maik Trettin

Die tosende See faszinierte am Mittwoch viele Rügener und Gäste. In Binz wurden die meterhohen Wellen von den Besuchern am Vormittag bestaunt. Im Ufersaum versuchte sogar noch ein Surfer, mit seinem Brett auf den Wellen zu „reiten“. In Sassnitz peitschte der Sturm das Meer über die Mole und die Steinpackung. Die Wellen schleuderten Feuersteine vom Meeresgrund auf die Wiese zwischen Wind- und Strandpromenade, dort, wo einst der Netzboden stand. Zahlreiche Besucher hatten ihre Handys gezückt, um das Schauspiel zu fotografieren. Viele kamen mit Teleobjektiven und Stativen zum Strand. An der Westmole versuchten zwei junge Männer vergeblich ihr Glück als Petrijünger. Sie packten ihre Angeln wieder ein. Bei dem Sturm und Wellengang im Hafenbecken wollte kein Fisch beißen.

Einige wenige suchten den totalen Nervenkitzel: Sie gingen oder saßen auf der Mole, die immer wieder von hohen Wellen überspült wurde. Einige waren fast bis zur Spitze des Bauwerks vorgedrungen, wo das Leuchtfeuer steht. Die Skipper hatten ihre dort liegenden Boote mit allen verfügbaren Leinen vertäut. Am Nachmittag ließ Hafenkapitän Ronald Damp den Strom auf der Mole abschalten – aus Sicherheitsgründen. Zu dem Zeitpunkt lag der Wasserstand einen Meter über dem normalen Pegel.

Altefähr : Bereits am Vormittag kniehohes Wasser auf dem Weg zum Strand

Der Steg im Yachthafen Lauterbach durfte ab Nachmittag nicht mehr betreten werden. Quelle: Mathias Otto

Ruhiger war es dagegen in Altefähr und Lauterbach. Obgleich auch im Seebad Altefähr der Wasserpegel zusehens stieg. Bereits um 8 Uhr am Mittwochmorgen schwappte das Wasser im Hafen von Altefähr über die Kaimauer. Mitarbeiter des Hafens kontrollierten noch einmal, ob alle Boote gut vertäut waren. „Bereits am Dienstagabend haben wir alle Bootsanleger kontaktiert, sie auf die Sturmflut hingewiesen“, berichtet Daniel Henke von der örtlichen Touristeninformation. Dennoch mussten die Männer am Vormittag ein Boot wieder einholen. „Eine kleine Segeljolle hatte sich losgerissen“, erzählt Daniel Henke.

Stetig stieg der Pegel in dem Seebad. Gegen 10.30 Uhr musste, wer vom Hafen aus zum Strand wollte, durch kniehohes Wasser waten. Auch der Steg war zu dem Zeitpunkt bereits 20 Zentimeter hoch überspült. Zum späten Nachmittag rechnete Henke mit dem Scheitelpunkt – dem Höchststand. Er war entspannt. „Das machen wir schließlich nicht zum ersten Mal mit. Und diesmal liegt Altefähr günstig. Auf Stralsund rollen da schon andere Wellen zu. Bei Nordostwind liegen wir dagegen noch einigermaßen windgeschützt“, sagt er. Dass das Wasser gegen 16 Uhr bis zur Hafeneinfahrt stehen würde, vermutete er noch zu diesem Zeitpunkt und sollte Recht behalten. Auch dort schauten sich zahlreiche Zuschauer das Naturschauspiel an.

Von Maik Trettin, Gerit Herold, Anja Krüger, Mathias Otto, Uwe Driest