Sturmtief „Ylenia“ forderte mehrere Einsätze der Feuerwehren auf Rügen

Rügen

Auf der Insel Rügen blieb der Sturm – zumindest vorerst – einer im Wasserglas. Das könnte sich bereits in der Nacht von Freitag zu Sonnabend ändern. Dann sind erneut Sturm- und Windböen an den Küsten zu erwarten. Nach „Ylenia“ folgt mit Orkan „Zeynep“ ein noch kräftigerer Sturm. Dementsprechend groß ist die Wahrscheinlichkeit von anhaltenden Beschränkungen im Schienen-, Fähr- und Straßenverkehr. Durch umstürzende Bäume und herumfliegende Gegenstände besteht weiter Lebensgefahr, wie wetter.com informiert. Laut dem Wetterportal breitet sich das Orkanfeld im Laufe der Nacht auf Samstag über Mecklenburg-Vorpommern aus und legt an Geschwindigkeit zu.

Sturmtief „Ylenia“ hat auch auf Rügen einige Bäume umstürzen lassen, doch nach Angaben der Polizei insgesamt kaum für nennenswerte Probleme gesorgt. Landesweit zählten die Feuerwehren bis zum Morgen rund 100 Einsätze, wobei auch Bauzäune von Straßen geborgen werden mussten, wie ein Polizeisprecher sagte. Verletzt wurde bisher niemand. Für Autofahrer gab es kleine Einschränkungen. So wurde in der Zeit von 4.30 Uhr bis 9.30 Uhr die Rügenbrücke für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt. Zunächst war die Beleuchtung ausgefallen, dann blies der Wind zu kräftig. Es erfolgte eine Umleitung über den alten Rügendamm. Wobei auch nach der Wiederöffnung gegen 11 Uhr Lastern sowie Fahrzeugen mit Anhänger oder Aufbau empfohlen wurde, aufgrund der Unfallgefahr wegen Sturmböen die Rügenbrücke weiter zu meiden.

Schuppen musste komplett abgerissen werden

„Im gesamten Landkreis rückten die Feuerwehren zu 70 Einsätzen, ganz überwiegend wegen umgefallener Bäume, aus“, sagt ein Sprecher der Rettungsleitstelle. So waren die Freiwilligen Feuerwehren von Bergen, Sassnitz, Putbus, Göhren, Zirkow oder Poseritz in den frühen Morgenstunden unterwegs, um vor allem Bäume zu entfernen, die auf Straßen gefallen waren. Als erste dürften die Kameraden der Zirkower Wehr die Stiefel gebunden haben, wo der Alarm um 3.31 Uhr einging. „Für uns war das ein normaler Wintersturm“, sagt der Bergener Wehrführer André Murswieck. Die Bergener Wehr war zu Einsätzen in Dumsevitz und im Rahmen der Nachbarschaftshilfe auch in Silenz ausgerückt.

Die Feuerwehren hatten – wie hier in Göhren – vor allem Baumsperren zu beseitigen. Quelle: Feuerwehr

Vier Einsätze hatte hingegen allein die Feuerwehr Sassnitz. In der Straße der Jugend und im Gerhart-Hauptmann-Ring waren Bäume auf die Fahrbahn bzw. den Gehweg gestürzt. Im Hafen hatte der Sturm das Dach des Havariegebäudes des Wasser- und Schifffahrtsamtes beschädigt. Es wurde durch die Kameraden gesichert. Auf dem Gelände der Kita „Kunterbunt“ im Rügener Ring flog das Dach eines Schuppens umher und wurde zu einer Gefahr für benachbarte Gebäude sowie für Passanten und Autos. Die Reste des Schuppens mussten komplett abgerissen werden.

Nun drohen Orkanböen bis zu Windstärke 12

Wegen des Einsatzes der Feuerwehren auch beim Sturm Ende Januar möchte ihnen der Putbusser Stadtvertreter Horst Korn in der Sitzung des Gremiums am kommenden Montag einen formalen Dank aussprechen. „Während die meisten von uns geschlafen haben, waren die Männer und Frauen unserer Feuerwehr unterwegs, um die Straßen, auch für den Rettungsdienst, wieder passierbar zu machen. Dieser Einsatz dauerte bis in den späten Nachmittag des Folgetages. Am Ende waren gut 20 Feuerwehrleute für jeweils rund 20 Stunden im Einsatz gewesen. Dafür gebührt ihnen unser Dank“, heißt es in seiner Beschlussvorlage.

Für den Donnerstag waren im Küstenumfeld noch Sturmböen bis zu 85 km/h und bis Mitternacht zwischen Rostock und Rügen zudem lokal schwere Sturmböen (Bft 10) erwartet worden. Nach vorübergehender Wetterberuhigung am Freitag zieht in der Nacht zum Sonnabend ein weiteres Orkantief mit erneut schweren Sturm- und Orkanböen bis zu Windstärke zwölf aus Südwest bis West auf.

Bahn und Fährunternehmen raten zu Fahrplan-Information

Die Rügen-Urlauber Johanna und Robert Krahl wollten mit dem Regionalexpress nach Berlin fahren. Ihr Anschlusszug, ein Intercity, fällt aber aus. Wie kommen sie heute an ihr Ziel Halle/Saale? „Tja, das wissen wir auch noch nicht“, sagt er. Trotzdem ist die Laune gut. „Wir hatten schöne Tage auf Rügen mit langen Spaziergängen und Glühwein am Strand“, blickt sie zurück und lächelt.

Wegen der anhaltenden Unwetterlage sollten sich Bahnreisende auch in den kommenden Tagen vor Fahrtantritt informieren. Die Bahn rechnet damit, dass es bundesweit bis zum 19. Februar weiterhin zu Unwetterschäden und dadurch zu Verkehrseinschränkungen kommen kann. Infos bekommt man über die Bahn-App www.bahnhof.de/zuege oder unter den Telefonnummern 0331 2356881 und 0385 7502405.

Auch wer auf die Fähren im Fahrgebiet der Insel Hiddensee angewiesen ist, sollte sich vorab informieren. Denn am Donnerstag wurden auch Fahrten mit dem Fahrgastschiff „Gellen“ abgesagt. Infos bekommt man über www.weisse-flotte.de/fahrplan oder persönlich über 03831 26810.

Von Uwe Driest