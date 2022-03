Sagard

Auch wenn bei manchem Leser nicht mehr viele Vokabeln aus dem Russisch-Unterricht der Kindheit hängen geblieben sein mögen: Die Bedeutung des Wortes „Subbotnik“ kennen mittlerweile selbst diejenigen, die nie Russisch-Unterricht hatten. Die freiwilligen, unentgeltlichen Arbeitseinsätze am Sonnabend (russisch: Subbota) sind legendär.

In Sagard wurde diese Tradition über viele Jahre beibehalten. Einmal jährlich trafen sich Dutzende Einwohner in der Brunnenaue, um in dem Park Ordnung zu schaffen. Durch Corona kam es vor zwei Jahren zu einem Abbruch dieser Reihe von Pflegeeinsätzen. Jetzt geht es weiter: An diesem Sonnabend, dem 26. März, ruft die Gemeinde Sagard alle Einwohner zu einem Einsatz auf. Wer mit anpacken und aufräumen möchte, sollte sich um 9.30 Uhr am Pavillon auf der Festwiese einfinden. Bis zum frühen Nachmittag werden die Helfer Unrat und kleinere Schäden beseitigen. Dazu werden sie in kleinere Trupps aufgeteilt und an verschiedenen Ecken des Parks, der als Geburtsort des Badetourismus’ auf Rügen gilt, eingesetzt.

Wer seine eigenen Gartengeräte mitbringen möchte, kann das gern tun. „Aber wir werden auch Arbeitsgeräte zur Verfügung stellen“, sagt Tom Zimpel aus dem Gemeinderat. Um das Mittagessen müssen sich die Helfer an diesem Sonnabend nicht kümmern: Dafür wird die Feuerwehr sorgen.

Von Maik Trettin