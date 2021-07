Stralsund

Der junge Rostocker Wenzel Schley lieferte vergangenes Wochenende den Wettkampf seines bisherigen Lebens ab. Beim 56. Sundschwimmen kam der 17-Jährige als erster Starter mit grüner Badekappe ins Ziel. Damit war klar: Er zählte 2021 zu den schnellsten Schwimmern des ältesten Langstreckenschwimmens Deutschlands.

Von Altefähr aus durchquerte er den Strelasund in persönlicher Rekordzeit. Nach 37 Minuten und 7 Sekunden kam er im Stralsunder Strandbad an. Im Jahr 2019 lag er noch bei 47:44 Minuten. Beim 56. Sundschwimmen war er am Ende der schnellste Schwimmer aus MV.

Er musste sich nur drei Schwimmern geschlagen geben – darunter Tom Maron aus Bremen, der die Strecke in 32:55 Minuten schwamm. „Ich hatte schon mal das Kinderschwimmen gewonnen“, sagt Schley. „Aber nun bin ich zum dritten Mal bei den Erwachsenen mitgeschwommen. Es hat richtig Spaß gemacht – auch wenn die Strömung zwischenzeitlich sehr stark war.“

Warum Wenzel etwas Pech hatte

Etwas Pech hatte der junge Mann dennoch. Bei der Siegerehrung stand er zwischenzeitlich auf dem 3. Platz in der Gesamtwertung. Da fehlte aber noch das richtige Ergebnis von Tom Maron. Die Ergebnisse mussten durch technische Unregelmäßigkeiten beim Rolling-Start nachträglich von der Wettkampfleitung überprüft und teilweise korrigiert werden.

Nach Videobeweis landete der Bremer Stundet Maron also noch vor dem Rostocker Schüler Schley – und verdrängte diesen damit vom Gesamtsiegertreppchen. In seiner Altersklasse war Wenzel Schley dennoch einsame Spitze. Und im nächsten Jahr will er wieder angreifen – vielleicht jagt er dann Maron bereits den Pokal ab.

Alle Ergebnisse stehen nun fest

Unter der Woche wurden alle Ergebnisse kontrolliert und wenn nötig angepasst. Sie sind jetzt zusammen mit den Urkunden abrufbar unter www.sundschwimmen.de/Ergebnisse.

Von Kay Steinke