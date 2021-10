Bergen

Bergen heißt nicht umsonst Bergen. Der Kauflandparkplatz ist rund wie ein Käselaib. Ich weiß das alles und ich habe über die Tücken in dieser Rubrik sogar bereits darüber geschrieben. Nun hat es mich trotzdem erwischt. Während ich die Autotür aufmachte, machte mein Einkaufswagen sich auf und davon. Überraschend schnell, diese kleinen Röllchen, fühlt sich im Supermarkt irgendwie anders an. Kurzum: Das Teil kollidierte mit einem Auto mit etwas größeren Röllchen und hinterließ einen unschönen Kratzer. Vor meinem geistigen Auge lief das komplette Programm – Hochstufung, Stress mit dem Unfallgegner und „das ganze Schlimme“.

Mein Unfallgegner – inklusive sehr höflichem Sohn – entpuppte sich als so freundlich und verständnisvoll, dass ich auch heute noch baff bin. Er wies mich später noch darauf hin, dass es sich um die Haftpflichtversicherung, nicht die KfZ-Versicherung handele, keine Hochstufung – yeah!

Und wenn meine Selbstbeteiligung so hoch sei, soll ich mich doch noch mal melden. So bekommt man den Glauben an die Menschheit zurück. Im übrigen: Auch die Haftpflichtversicherung war tiefenentspannt. Also: Wenn man irgendwo einen Kratzer hinterlässt. Nicht weiterfahren. Es muss nicht weh tun.

Von Anne Ziebarth