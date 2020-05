Surf-Hostel auf Ummanz spendet Erholung nach der Corona-Krise

Ummanz

Das neue Projekt im „Ummaii Kite- & Windsurfparadies Rügen“ auf der Insel Ummanz ist fertig. In den vergangenen Monaten ist ein neues Minihaus, ein sogenanntes Tinyhaus, entstanden. „Nur leider kann es derzeit nicht bewohnt werden. Durch die Corona-Krise ist ein Urlaub auf unserer schönen Insel nicht möglich“, sagt Betreiber Achim Keilich. Seine Idee: Er verlost einen Aufenthalt im Tinyhaus für Personen, die es besonders verdient haben.

„Die Corona-Krise hat auf uns alle große Auswirkungen. Einige trifft das Schicksal mit vollster Wucht. Andere leisten Außergewöhnliches in dieser Krise. Und genau an diejenigen ist unsere Verlosung gerichtet“, sagt er. Jemand, der es in diesen Zeiten besonders verdient hat, oder den es besonders getroffen hat, kann vier Tage lang in der neuen „Tiny Sunset Lodge“ verbringen.

Anzeige

Dieses Haus steht am Rande des Camps - mit Blick zum Wasser. Quelle: Mathias Otto

Weitere OZ+ Artikel

Er hat dazu auf seiner Facebook-Seite „Rügen Surf Hostel“ ein Gewinnspiel eingerichtet. Einsendeschluss ist der 9. Mai. „Wir wollen damit die Möglichkeit bieten, wenn die Krise vorüber und die Regelungen gelockert sind, vier Tage lang von all den Sorgen abzuschalten und mal durchzuatmen.“

Alte Wandpaneele dienten als Wandverkleidung

Der Betreiber ist stolz, was in den vergangenen Monaten geschaffen wurde. „Das Untergestell steht auf dem Hof bestimmt schon sechs Jahre rum, ohne dass wir dafür eine Verwendung hatten. Und vorher schon mindestens den gleichen Zeitraum bei mir auf dem Hof. Im vergangenen Jahr entstand die Idee, darauf ein Tinyhaus zu bauen“, so Achim Keilich. Und die Materialien waren schnell gefunden.

Aus zum Teil alten Materialien wurde der Innenraum gestaltet. Quelle: Mathias Otto

Hier wird ressourcenschonend gearbeitet. Dementsprechend wurde der Innenausbau gestaltet. „Wir haben die alten Wandpaneele der Surfstation zu Wandverkleidungen oder eine alte Werkbank zur Küche umfunktioniert“, sagt er. Das Tinyhaus bietet Unterschlupf für bis zu fünf Personen und ist mit Küche, Dusche und WC ausgestattet. „Die spektakulären Sonnenuntergänge gibt es oben drauf.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Buchungen wurden storniert

Den Einheimischen hatte er sein neues Projekt schon gezeigt. Auf Besucher muss er noch warten. „Wir wollten die neue Saison am 25. April starten, hatten auch schon ab Mai viele Buchungen von Schulklassen, Gruppenreisen und Hochzeitsgesellschaften“, sagt er. Alles wurde storniert. Aber sobald es Lockerungen gibt, will er die Surf-Station für Wassersportler wieder öffnen.

Liveblog zur Corona-Krise in MV: Das ist die aktuelle Situation

Auch für Kite-Lehrerin Pia Boni sollte die Saison im Juni starten. Zusammen mit Marie Kohlen baute sie auf Ummanz ein Camp für gehörlose Wassersportler auf. Im vergangenen Jahr haben die beiden jungen Frauen zwei gehörlosen Kite-Surfer zu Trainern ausgebildet. Sie sollten in diesem Jahr im Camp unterstützen. „Sie können aufgrund der Corona-Krise nicht auf die Insel kommen. Zum Glück haben beide Männer in ihren Heimatstädten feste Jobs“, sagt sie.

Tiki-Bar hat geöffnet Die Tiki-Bar im „Rügen Surf-Hostel“ startete am vergangenen Wochenende den Außer-Haus-Verkauf von Pizzen und Cocktails. 160 Mahlzeiten wurden innerhalb von dreieinhalb Stunden verkauft. „Das Interesse war groß. Wir freuen uns, dass dieses Angebot so gut angenommen wurde“, sagt Pia Boni. Aus diesem Grund wird die Aktion am 9. Mai in der Zeit von 16 bis 20 Uhr wiederholt – im Idealfall mit Vorbestellungen. „Wir nehmen die Anmeldungen bis 15 Uhr entgegen. Somit kann ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden“, sagt sie. Anmeldungen können per WhatsApp, SMS oder Anruf getätigt werden: 0152/58 77 63 44

Pia Boni selbst hält sich mit einem Halbtagsjob beim Netzwerk „Die Rügeninsel Ummanz“ über Wasser. Achim Keilich und Mitarbeiter vom Camp haben durch den Stillstand in der Umgebung ihre Hilfe als Hausmeister sowie Garten- und Landschaftsbauer angeboten. „Ich hoffe, wir kommen gut durch die Krise. Was uns aufmuntert, sind die vielen aufbauenden E-Mails, die wir erhalten“, sagt er.

Lesen Sie auch hier

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto