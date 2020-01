Putbus

„Ich bin jetzt hier!“ Mit wilder Geste forderte Gitarrist Sven Kühbauch seine Gäste zum Jubeln auf – und die folgten prompt: Frenetisch beklatschten sie den Künstler, der gerade die „Bühne“ im Schaufenster des Cafe Central in Putbus geentert hatte. Mit dem Album „Glory, Death and Heroes“ stellte der Putbusser mit dem Künstlernamen „Svenson“ am Sonnabend sein fünftes Solo-Album vor. „Zwei Jahre habe ich daran gearbeitet. Da freue ich mich ganz besonders, das Ergebnis meinen Freunden und Gästen vorstellen zu können.“

Und die waren zahlreich gekommen, das Cafe Central konnte sich nicht über mangelnde Auslastung beklagen. „Ich gebe solchen Events gerne Raum, weil sie das kulturelle Leben in Putbus bereichern. Das Publikum heute Abend ist vielschichtig und die Darbietung sehr interessant – ich hätte gar nicht erwartet, dass wir so unkompliziert ein solches Event auf die Beine gestellt bekommen“, sagte Cafe-Besitzer Detlef Schwitalla. „Wir sind immer offen für neue Sachen, ich freue mich dann natürlich umso mehr, wenn das angenommen und wahrgenommen wird.“

Berühmte Mitspieler zieren das Album

Vier Stücke gab Svenson alias Sven Kühbauch zum Besten, nachdem er sich augenzwinkernd für die Abwesenheit seiner Album-Gäste Jennifer Batten, Ex-Gitarristin von Michael Jackson, und Alexander Veljanov, Sänger der Kultband Deine Lakaien, entschuldigt hatte: „Es ist ein Kreuz, wenn man mit so wichtigen Leuten arbeitet. Die haben nie Zeit. Jennifer spielt gerade in Portland und Alexander Veljanov ist im Süden gebucht.“

Also spielte Kühbauch zum Playback – doch das minderte die Begeisterung der Gäste nicht im Mindesten. „Es war ein gelungener Abend“, schwärmte Pascal Juppe. „Ich spiele selbst Gitarre und weiß genau, was Svenson geleistet hat. Die Showeinlage mit Pyrotechnik zum Schluss war mega – und außerdem stehe ich total auf Whammy-Bar-Gedudel wie beim Stück 'Rainbow Rocket Ride'. Mit einer freischwebenden Gitarren-Brücke Musik machen – das ist großes Kino.“ Das Album hat er sich sofort gekauft: „Das wird bei mir im Auto rauf und runter gehört. Und keine Sorge, man muss kein Gitarrist sein, um diese Musik gut zu finden!“

Zur Galerie Bei der Release-Party für das neue Album „Glory, Death and Heroes“ des Rügener Gitarristen Sven Kühbauch gab es – nicht nur im übertragenen Sinne – ein Feuerwerk an der Gitarre.

Künstler inspirieren Künstler

Das fand auch Kerstin Lange. Die Lauterbacherin freute sich über den Einblick in das Schaffen des Putbusser Künstlers: „Es ist total spannend zu sehen, welch interessante Menschen wir in unserer Mitte haben. Und die Musik ist einfach nur klasse. Ich finde es toll, dass jemand seine Gedanken so in Musik packen kann. Das mache ich auch bei meiner Malerei – und werde mich zukünftig auch von Svensons Musik beim Malen unterstützen und inspirieren lassen. 'Sunborn Sinje' ging mir den ganzen Abend nicht mehr aus dem Kopf.“ Diesen Titel hatte Kühbauch für seine Tochter komponiert. „Sie ist am heißesten Tag des Jahres geboren“, verriet der Künstler in der Anmoderation. Die fast schon cineastischen Klänge hat er mit der Soundlibrary kreiert, mit der auch Hans Zimmer ( Batman, Gladiator) und Ramin Djawadi ( Game of Thrones) arbeiten.

Doch düster geriet der Musikabend nie, fand Eva-Maria Schleifer. „Es war eine entspannte Atmosphäre und hat der ganzen Familie gefallen. Mein Lieblingsstück war unbenommen 'Friendships'. Die Melodie ist sehr einprägsam, hat mich nicht mehr losgelassen und den Spruch finde ich ganz wunderbar. Wir haben uns nicht nur mit dem Künstler über sein neues Album gefreut, sondern auch mal gesehen, was dahintersteckt. Bisher kannte ich Svenson noch nicht in Aktion – und war ganz beeindruckt. Auch meine Kinder sind infiziert: Meine Tochter hat sich die CD sofort unter den Nagel gerissen und gibt sie nicht mehr her – und mein Sohn hat sich spontan entschlossen, auch E-Gitarrist zu werden.“

Von Gaia Born