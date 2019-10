TV-Choreograf Detlef D! Soost brachte Kinder auf Hiddensee ins Schwitzen

Vitte

Auf der Bühne der 49-jährige Entertainer, davor viele Kinder aus dem Landkreis, die unter seinem Kommando Tanzschritte erlernen wollten. Zum Familientag der Festwoche auf Hiddensee haben die Veranstalter den bekannten Choreografen aus dem Fernsehen gebucht. Detlef D! Soost, bekannt von der Castingshow Popstars, brachte Kindern und Jugendlichen moderne Tanzschritte für Songs aus den Charts bei.

„Wer will cool aussehen beim Tanzen?“ Mit dieser Frage hatte er die ersten Teilnehmer auf der Tanzfläche. Für die Sechs- bis Zwölfjährigen suchte sich der Tänzer ein Lied von Justin Bieber aus. „Die Körperspannung ist wichtig, wenn ihr euch bewegt, vor allem aber die Spannung im Bauch“, sagte er und fing mit den ersten Übungen an. „Fünf, sechs, sieben, acht: Jetzt die Arme über die Schulter streichen und dann die Beine so, als seid ihr Bowling-Spieler.“

Kinder haben Tanzschritte schnell drauf

Mit seinen anschaulichen Bildern konnte er die Mädchen und Jungen schnell zum Mitmachen animieren. „Und jetzt kommt das Bouncen. Das ist, wenn ihr in die Knie geht, die Beine dabei weit auseinander, und gleichzeitig die Ellenbogen nach oben bewegt.“

Innerhalb kürzester Zeit hatten sie die Tanzschritte drauf und konnten sie ihren Eltern präsentieren. Diese waren begeistert von der Vorstellung. „Unsere Tochter tanzt für ihr Leben gern. Für sie haben wir uns auf die Fähre begeben und sind nach Hiddensee gefahren. Es hat sich gelohnt“, sagt Yvonne Reuter aus Bergen.

Der Tag hatte noch mehr zu bieten. Neben einer Theateraufführung, die vom Forstamt organisiert wurde, gab es noch eine kindgerechte Show auf der Bühne und eine Luftballon-Aktion. Kinder haben ihre Wünsche auf Karten geschrieben und sie an biologisch abbaubaren Luftballons an die Festzelt-Decke steigen lassen. Die Wünsche werden nun verschickt und landen auf dem Schreibtisch der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD), die Schirmherrin des Familientages ist.

