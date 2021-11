Göhren

Im Ostseebad Göhren macht gerade die feine Kochkunst Station. Der aus dem TV bekannte Sterne-Koch Christian Lohse, unter anderem in „Kerners Köche“, „Kitchen Impossible“ und „Grill den Henssler“, entwickelt mit dem Göhrener Küchenchef Michael Simon vom Vju-Hotel ein spezielles Menü, das vorwiegend mit regionaltypischen Zutaten zubereitet wird.

Bis Mittwochabend können sich nicht nur Hotel-Gäste das „Menu du Marché“ in Göhren auf der Zunge zergehen lassen. Die Intention dahinter ist, dass die kulinarischen Angebote mit saisonalen und frischen Produkten aus der Region weiter vorangetrieben wird. „Maitre Lohse“ unterstützt die Arcona-Hotelgruppe dabei, in den jeweiligen Häusern vor Ort eine für die Region typische Küche mit höchsten Ansprüchen zu etablieren.

Christian Lohse entwickelt mit den Köchen regionale Menüs

Der aus Ostwestfalen stammende Sterne-Koch Christian Lohse (54) hat in der Person des 36-jährigen Küchenchefs Michael Simon im Göhrener Vju-Hotel einen Sparringspartner gefunden. „Ein Rüganer Eigengewächs ist unser Michael Simon, den wir vor einer Woche auf Dienstreise nach Weimar in das berühmte Hotel „Elephant“ geschickt haben, wo die kulinarische Reise mit Christian Lohne in unserer Arcona-Gruppe begonnen hat“, so Ralph Katthöfer, Direktor vom Vju-Hotel in Göhren.

Lohse kochte bereits für den Sultan von Brunei

Der Rüganer Michael Simon und der Ostwestfale Christian Lohse verstanden sich auf Anhieb und ihrer gemeinsamen kulinarischen Expedition stand nichts mehr im Wege. Am vergangenen Wochenende reiste Christian Lohse, der in Berlin lebt, erstmals auf die Insel Rügen, um mit seinem Kollegen Michael Simon ein „Menu du Marché“ zu kreieren, das im hauseigenen À-la-carte-Restaurant „Küstensilber“ bis einschließlich Mittwoch jeden Abend kredenzt wird.

Christian Lohse, der zwar schon extravagante Gerichte für den Sultan von Brunei in London gekocht hat, liebt eigentlich die bodenständige regionaltypische Küche seiner Heimat Ostwestfalen und lässt viel davon in seine aktuellen Kochkünste einfließen. „Einheimische Petersilienwurzel und Perlgraupen oder Topinambur sind völlig zu Unrecht in Vergessenheit geraten und erleben endlich wieder eine Renaissance“, so Christian Lohse, der sich mit seinem jungen Rüganer Kollegen Michael Simon ordentlich ins Zeug gelegt hat, möglichst viele einheimische Zutaten in ihrem „Menu du Marché“ zu verarbeiten.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Dessert zum Niederknien

Kleine Kostprobe gefällig? Im zweiten Gang ihres sechsgängigen Menüs wird unter dem wohlklingenden französischem Namen „Pot au Feu“, schließlich hat Lohse nach dem Abitur 1987 seine Haute-Cuisine-Ausbildung in Dijon absolviert, ein fangfrischer Zander und Rotbarsch mit Wurzelwerk serviert. Stampf vom Topinambur, Junglauch, Ringelbeete und Bronzefenchel zählen unter anderem zu den Ingredienzien, die keine allzu langen Transportwege aufweisen, weil sie sozusagen vor der Haustür zu ernten sind.

Konditorin Laura Manth vom Patisserie-Bereich des Göhrener Vju-Hotels präsentiert das Dessert „Yuzu Schokolade“ mit Santa-Maria-Birne, Sanddorn und Perlmutt. Quelle: Christian Rödel

„Wir haben gegenseitig viel voneinander gelernt, und das war sehr spannend für uns beide“, meinte Michael Simon über die Kooperation mit dem alten Hasen Lohse, der zukünftig die gesamten Häuser der Arcona-Gruppe als Berater begleiten wird, um jeweils regionaltypische Menüs zu entwickeln. Zum Schluss sei noch das zum Niederknien köstliche Dessert „Yuzu Schokolade“ zu erwähnen, das die 25 Jahre junge Konditorin Laura Manth, mit Christian Lohse und dem Patisserie-Team des Vju-Hotels gezaubert hat. Bitte anschnallen: Cremiges Mousse mit Santa-Maria-Birne – umspült von Rügener Sanddorn und schokoladigen Perlmuttperlen.

Von Christian Rödel