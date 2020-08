Rügen

Landesweit kann am 26. und 27. September naturnahe Gartengestaltung entdeckt und erlebt werden. An dem Wochenende wird in MV der Tag der offenen Gartentür veranstaltet.

Interessenten haben die Möglichkeit, ausgezeichnete grüne Refugien zu besichtigen und mit deren Besitzern über die ökologische Gartenbewirtschaftung zu fachsimpeln, lädt der Landschaftspflegeverband Mecklenburger Endmoräne, der die Fäden bei der Organisation dieser Aktion zieht, zum Kommen ein.

Wegen Corona auf den Herbst verschoben

Zum Besuch laden am 26. und 27. September mit der „Natur im Garten“-Plakette ausgezeichnete Gärten ein. Anlass für die Ausrichtung des Tags der offenen Gartentür ist das internationale „Natur im Garten“-Wochenende, um in ganz Europa die breite Öffentlichkeit auf naturnahe Gartengestaltung und ökologische Gartenbewirtschaftung aufmerksam zu machen. Traditionell wird es am letzten Juni-Wochenende veranstaltet. Aufgrund der Corona-Pandemie war dies in diesem Jahr jedoch nicht möglich. Es musste auf den Herbst verschoben werden.

18 Gärten zum ersten Mal bei Aktion dabei

Mehr als 650 Gartenbesitzerinnen und -besitzer in MV sind bereits mit der „Natur im Garten“-Plakette ausgezeichnet worden, teilt der Landschaftspflegeverband mit. Sie setzen damit ein Zeichen für umweltfreundliches Handeln. 50 von ihnen beteiligen sich am Tag der offenen Gartentür 2020, darunter 18 Gärten, die erstmals an der Aktion teilnehmen.

„Keiner der ausgezeichneten Gärtner nutzt Torf, mineralische Düngemittel oder Pestizide“, beschreibt Matthias Bormann, Geschäftsführer des Landschaftspflegeverbandes Mecklenburger Endmoräne, die Gemeinsamkeiten, die bei aller gestalterischer Vielfalt die 50 teilnehmenden Gärten miteinander verbinden. „Jeder Garten weist mindestens fünf typische Naturgartenelemente wie Wildstrauchhecken, Trockenmauern oder Blumenwiesen auf. Und alle Gärtner erfüllen mindestens fünf Kriterien einer ökologischen Bewirtschaftung. So bietet der Garten Pflanzen und Tieren Lebensraum und Nahrung. Und viele Garteninhaber bauen gesundes Obst, schmackhaftes Gemüse oder wohltuende Kräuter an.“

Schul- und Lehrgarten für Kinder im Aufbau

Dies ist beispielsweise auf dem Lebensgut Frankenthal bei Samtens der Fall. Der Gemeinschaftsgarten befindet sich im Aufbau. Dort soll ein Schul- und Lehrgarten für Kinder aus Kindergärten und Schulen geschaffen werden. Für die Versorgung mit Obst wurden verschiedene Obststräucher und eine Streuobstwiese angelegt. Seit 2017 werden Teekräuter auf dem Gelände in Frankenthal angebaut, zu verschiedenen Teemischungen zusammengestellt und verkauft. Über die kontinuierliche Herstellung von Kompost nach Demeter-Richtlinien werden zudem Schritt für Schritt die Böden verbessert. An den beiden Tagen der offenen Gartentür werden um 11 und 14 Uhr Führungen angeboten. Außerdem gibt es Kaffee und Kuchen. Außerdem werden eigene und Produkte von Partnern angeboten.

Gutshofgarten im Insel-Norden

Wie hoch im Norden Rügens gegärtnert wird, lässt sich auf dem Gutshofgarten in Putgarten erfahren. In dem klassisch angelegten Areal findet der Besucher neben einem großen Kräutergarten mit Buchsbaumhecken über 80 Obstbäume alter Sorten, sowie Beerensträucher und große Blumen- und Kräuterrabatten. Alle Produkte werden an Ort und Stelle verarbeitet und im Rügenladen des Gutshauses angeboten. Führungen durch den Kräutergarten werden an beiden Tagen um 11 und 15 Uhr angeboten.

Ökologische Vielfalt auf kleinem Raum

Ökologische Vielfalt auf kleinem Raum ist das Markenzeichen dieses Hausgartens von Sabine Bath in Silenz. Er ist sowohl Refugium für die Bewohnerin als auch Lebensraum für Amphibien, Reptilien und Insekten. Auch ein Hase schaut ab und zu vorbei. Verschiedenste Biotope vom Gartenteich bis zur Trockenmauer schaffen die notwendigen Lebensgrundlagen. Der Natur wird viel Raum gegeben; ergänzt durch Obstgehölze und einen kleinen Gemüsegarten. Wohnhaus und Nebengebäude wurden in die Gestaltung einbezogen und fügen sich harmonisch in das Gesamtbild.

Ein weiterer Privatgarten „Natürlich“ kann in Lonvitz in Augenschein genommen werden. Karl Gerhard Böhlke öffnet sein Refugium an beiden Tagen von 14 bis 18 Uhr.

Von Chris Herold