Bergen

Zum Tag der offenen Tür hatte das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium am Montag geladen, damit Kinder der Regionalen Schulen der Insel sich gemeinsam mit Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten einen Eindruck von der weiterführenden Schule verschaffen konnten. „Hunderte unserer Schülerinnen und Schüler helfen bei der Organisation mit“, freute sich Lehrerin Jana Romanski. Etwa 20 verschiedene Aktivitäten, dazu Sportangebote und Kulinarisches an zehn Ständen bot der Schnuppertag der offenen Tür. Vom Quiz über Kunst-Projekte und Disco bis zu selbstentwickelten Spiele und Sonnenuhren zum Selberbauen reichte das Angebot. In der Turnhalle wurde Volleyball gepritscht und Badminton gespielt. Cocktails, Eis, Salate, Sandwiches und jede Menge kulinarische Angebote an internationalen Ständen sorgten für das leibliche Wohl.

Uwe Driest