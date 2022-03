Tank-Boykott an der Rügener Zapfsäule

Bergen

In den vergangenen Tagen kratzte der Wert schon an der Marke, am Freitag war es dann so weit. Der Preis für einen Liter Super E5 kletterte auf Rügen über 2 Euro. Und das hatte Auswirkungen auf den Verkehr in der Bergener Ringstraße. Autofahrer bremsten ab, Handys wurden gezückt, empörtes Gestikulieren im Fahrgastraum.

Auf dem Gelände der Tankstelle hielt ein Wagen, der Fahrer schien unsicher, fuhr dann aber weiter. Ein anderer Mann parkte sein Auto zwar auf der Tankstelle, aber nur um Zigaretten zu holen. „Pah! So tanke ich jedenfalls nicht mehr“, murmelte er, schnappte sich seine Packungen und fuhr weiter. Kann man durchaus verstehen. Aber wie viel Kilometer schafft man mit einer Packung Zigaretten?

Von Anne Ziebarth