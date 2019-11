Tanzen für die „Küstenkinder“

Binz

„Binzer Beats in the Binzer Bucht“, ruft Maxi Rohde (30) aus Prora und schwingt schon halb das Tanzbein, obwohl sie noch vor der Sporthalle „Küstenkinder“ am Binzer Ortseingang steht. Sie wartet zusammen mit 21 anderen Erwachsenen auf den Beginn der wöchentlichen Tanzstunde.

Am Anfang stand der Spaß und dann wurde es ernst. Und das alles für einen guten Zweck. „Wir üben eine Tanzaufführung für die Spendengala am 9. November im Binzer Kurhaus unter der Organisation des Vereins Küstenkinder ein“. Maxi Rohde selbst ist Vorstandsmitglied. An diesem Abend wird für die Zuschauer ein buntes Programm zusammengestellt. Auf der Internetseite des Kartenverkaufes heißt es: „Freut Euch auf eine bunte Mischung aus Tanz, Schauspiel und Musik – präsentiert von kleinen und großen Binzer ‚Künstlern‘“. Unter anderem sind mit dabei: Min Hart Chor, Line Dancer, Tanzgruppen der beiden Binzer Schulen und der Seniorenchor. Von über 400 Plätzen sind nur noch wenige Karten zu vergeben.

„Unsere Erwachsenengruppe wird ein vierminütiges Tanzstück aufführen“, sagt Maxi Rohde. Die Einnahmen sollen der Binzer Grundschule und der Regionalen Schule im Ort zugutekommen. Ina Briese, bekannt als Initiatorin der deutschlandweit größten Tanzveranstaltung „I.V.E. Dance Cup“ in Sassnitz, trainiert die Gruppe. „Bereits im Mai hatten wir die Idee, diese Formation zu bilden“, sagt sie. Seit vielen Jahren ist sie Tanzlehrerin und trainiert Kinder und Jugendliche unter anderem auf Rügen.

Feinschliff vor der Gala

„Die Eltern der Kids fragten mich, ob wir eine Erwachsenengruppe gründen können.“ Ein kurzer Aufruf im Internet und die Mannschaft war innerhalb weniger Stunden voll. „Das Interesse ist wirklich groß und auch der Ehrgeiz der Tänzer“, sagt sie. Sie findet die Gruppe talentiert und leitet konsequent. „Wir haben uns dazu entschieden, das Musical ‚ Greece‘, einen Titel von James Blunt sowie Musik der amerikanischen Sängerin Beyoncè zu vertanzen, wie es sich in der Fachsprache nennt“, sagt Ina Briese.

Und so spuren die Tanzwütigen unter ihrer Leitung. „Die Erwärmung am Anfang ist wichtig und dann das Wiederholen der einzelnen Tanzschritte, bis jeder sie draufhat.“ Nach nun über vier Monaten Training kommt es für den Auftritt bei der Spendengala noch auf den Feinschliff an. „Die Jungs und Mädels müssen sich einfach trauen“, sagt sie. „Die Schritte zur Musik sitzen, jetzt kommt es darauf an, die Augen nach vorn zu richten, die Armbewegungen kraftvoll auszuführen und an der richtigen Stelle die Energie rauszulassen.“

„Ich Binz – Wir sind’s!“

Für Stefan Tomschin aus Binz ist Bühnenpräsenz kein Problem. „Ich bin der einzige Mann in der Truppe. Zusammen mit meiner Frau trainieren wir jeden Dienstag und auch zu Hause, damit alles klappt.“ Er selbst steht im Mittelpunkt der Aufführung, und in der Tanzgeschichte wird er von zwei Frauen umworben. „Ich war schon immer tanzbegeistert“, erinnert sich der Hausarzt und Internist des Ostseebades.

Und so lässt Ina Briese nach einer kurzen Verschnaufpause am Trainingsabend nicht auf sich warten: „Mädels“, ruft sie laut, „… und Stefan“, gleich hinterher: Dabei klatscht sie laut in die Hände, dreht die Musik auf und gibt ihre hilfreichen Anweisungen. Nach dem Motto „Ich Binz – Wir sind’s!“ soll die Spendengala Anfang November ein echter Erfolg werden. „Danach“, sagt Maxi Rohde, „planen wir schon den nächsten Auftritt.“

Mediziner und Tänzer

