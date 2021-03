Binz

„Ich bin froh, wenn wir endlich wieder alle zusammen tanzen dürfen, ich vermisse meine Freundinnen sehr!“, sagt Charlotte Zobler. Die ist zehn Jahre alt und tanzt bei der Binzer Gruppe „La Bohème“. In Corona-Zeiten geht das nur über das Internet oder mittels Video-Technik. „Wir verabreden uns über WhatsApp-Gruppen zum Training auf einem Online-Portal. Zu den jeweiligen Trainingszeiten loggen sich die Kinder ein und ich zeige Schritte und Moves, die die Kinder dann nachtanzen“, sagt Ina Briese. In den Gruppen, die an Wettbewerben teilnehmen möchten, arbeitet die Binzer Tanzlehrerin auch mit Video-Clips. „Die Mädchen senden mir ein Video, ich schreibe die Korrektur und sende ein neues Video zurück.“

Beim ersten gemeinsamen Online-Training mit dem SV Eilenburg aus Sachsen waren am vergangenen Wochenende mehr als 90 Tänzer im Chat. „Mit der Technik kommen die Kinder besser zurecht als ich“, sagt Ina Briese. „Wir müssen die Kinder motivieren, damit sie am Ball bleiben.“ Schließlich müssten die Choreographien bis zum Müritz Dance Cup im November sitzen.

„Ich vermisse meine Freundinnen sehr!“ Charlotte Zobler (10) Quelle: DCR

Deutschlands größten Amateurtanzwettbewerb auf Rügen

So diente auch das Video „Tanzen in Corona-Zeiten“, das Brieses Mädchen gemeinsam mit den Demminer „Dancing Angels“ erstellten, der Motivation. „Das haben wir innerhalb eines Wochenendes mit insgesamt mehr als 150 Tänzern aus dem Boden gestampft“, freut sich Ina Briese über die Begeisterung, mit der ihre Schützlinge ihr Hobby angehen. In dem Video reichen sich die Mädchen eigenhändig gestaltete Blätter virtuell vom linken zum rechten Bildrand weiter. „Tanzen macht glücklich“, „Zusammen sind wir stark“ oder auch „Tanzend durch Corona“ steht darauf geschrieben. Im letzten Bild erscheint der einzige Mann. „Tanzen kennt kein Alter“, steht auf dem Schild, das Ina Brieses Vater Jürgen in die Kamera hält. Der ehemalige Bürgermeister von Gingst ist stolze 80 Jahre alt. Auch ihre Tochter konnte Ina Briese vom Tanzsport überzeugen. Vivien Briese trainiert heute die Formation „Remind Reloaded“.

Insgesamt acht Gruppen von den „Little Lights“ ab vier Jahren bis zu den Erwachsenen von „All for one“ koordinieren Ina Briese und ihre Mitstreiterinnen. Die Gruppen schließen sich nun zum Verein „DanceCompany Remind Rügen“ (DCR) zusammen. „Mehr als 90 Anmeldungen flatterten binnen kürzester Zeit ins Haus, als unsere Entscheidung bekannt war“, freut sich Ina Briese. Viele Eltern hätten sie in der Gründung bestärkt und lokale Unternehmen Unterstützung zugesagt. „Wir müssen die Kräfte bündeln und mit dem neuen Tanzverein auf Rügen haben wir große Pläne“, erklärt sie die Notwendigkeit einer neuen Struktur. Neun Trainerinnen stehen für die vielen tanzverrückten und bewegungsfreudigen Kinder und Erwachsenen bereit, darunter mit Bettina Bückemeyer eine eigene Koordinationstrainerin für Fitness und Ausdauer.

DSDS-Kandidatin sang Lied aus „Eiskönigin“ ein

Für Furore hatte Ina Briese auch schon früher gesorgt, als sie mit ihrem Organisationstalent bereits dreimal in Folge Deutschlands größten Amateurtanzwettbewerb, den I.V.E. OstseeDanceCup auf der Insel Rügen durchführte. Eine Marathon-Veranstaltung der Superlative.

Der Verein wird auch die Finanzierung von Outfits, Bühnendekoration oder Veranstaltungen erleichtern“, glaubt die frischgebackene Schatzmeisterin Mandy Klett. Durch den Mitgliedsbeitrag könne man künftig auch finanziell schwächer gestellten Mitgliedern unter die Arme greifen, ergänzt Vorstandsmitglied Denise Bieler. „So können wir sicherstellen, dass unsere Arbeit Früchte trägt und neue Trainerinnen und Trainer ausbilden.“

Ina Briese (vorn rechts) und ihre Mitstreiterinnen gründeten nun den Verein „DanceCompany Remind Rügen“. Quelle: DCR

Die Bergener Sängerin und Tänzerin Cindy Kagelmacher, die vor zwei Jahren an der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ teilnahm, sang für die zwei Kindertanzgruppen ein Lied aus dem Film „Eiskönigin 2“ ein. „Die Kinder lieben dieses Lied und dürfen zu dem Thema nun eine Choreografie einstudieren“, sagt Cindy Kagelmacher. Kontakt zum Verein gibt es unter dancecompanyremind@gmx.de.

Von Uwe Driest