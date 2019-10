Taubenzucht: Nicht nur was für alte Hasen

Putbus

Wenn die Preisrichter das Vereinshaus in Vilmnitz am Donnerstag betreten, ist alles vorbereitet. Tauben und Hühner unterschiedlichster Rassen werden dort in zwei Räumen ausgestellt sein. Der Kleintierzuchtverein M72 Putbus lädt hier am Wochenende zu einer Geflügelausstellung ein.

Einer der jüngsten Züchter der Insel und seit zwei Jahren Mitglied im Putbusser Verein ist Oskar Schröter. Der Sechsjährige half den Mitgliedern bei den Vorbereitungen und richtete das Haus für das bevorstehende Wochenende her. Der Aufenthaltsraum musste gefegt und die Käfige für die Hühner und Tauben mit Stroh ausgelegt werden. Denn der Verein möchte sich bestmöglich präsentieren.

Während Papa Robert Nummern auf die einzelnen Käfige klebte, reichte Oskar die Zettel nach oben. Robert ist stolz auf seinen Sohn. So wie er damals die Leidenschaft für das Züchten von Tauben von seinem Vater erbte, interessiert sich sein Nachwuchs auch für das liebe Federvieh. „Ich habe schon früh angefangen, meine ersten Tauben zu züchten, hab mit ihnen viel Zeit verbracht und auch schon so einige Preise gewonnen“, sagt Robert Schröter. Erste Erfolge kann auch Oskar vorweisen. Kaum ein Jahr lang Taubenzüchter, bekam er im vergangenen Jahr bei der 55. Bundesjugendschau in Leipzig mit seiner Taube der Rasse „Thüringer Schnippen schwarz“ die Note „vorzüglich“.

70 Hühner , 80 Tauben

Nun können Familie Schröter und die anderen Vereinsmitglieder ihre Zuchterfolge aus jüngster Vergangenheit präsentieren. Zu sehen sind knapp 70 Hühner und 80 Tauben der verschiedensten Rassen. Thomas Wännrich stellt erstmalig Zwergseidenhühner und Ayam Cemanis aus. „Die Zwergseidenhühner haben ein Federkleid, das sich wie Fell anfühlt“, sagt der Schatzmeister des Vereins. Er habe sich sofort in diese Rasse verliebt, als er sie das erste Mal sah. „Sie werden schnell handzahm, laden zum Kuscheln ein und eignen sich besonders als Anfängertiere für Familien mit Kindern, die sich zukünftig mit Hühnern beschäftigen wollen.“

Die Besonderheit der Ayam Cemanis bestehe darin, dass alles an diesem Huhn komplett schwarz ist, angefangen vom Kamm, Gesichtsfeld und Kehllappen, über das Federkleid bis hin zu Haut und Fleisch, wobei das Federkleid einen grünlich-petrolfarbigen Glanz aufweisen muss. Neben dieser Rasse werden unter anderem auch Zwerg-Wayndotten, Zwerg-Rohdeländer, Zwerg-Australorps, Zwerg-Cochin, King-Tauben, Deutsche Modeneser und Schietti zu sehen sein.

Vereinsheim wurde zum Teil saniert

Besonders stolz sind die Mitglieder über ihr saniertes Vereinsheim, das wie jetzt am Wochenende nicht nur zur Zuchtschau, sondern auch als Dorfgemeinschaftshaus mit Leben gefüllt wird. Seit der Wendezeit nutzt der Verein die Räume der ehemaligen Feuerwehr in Vilmnitz. „Der innere Bereich genügte nicht mehr den Ansprüchen. So haben wir in diesem Jahr damit begonnen, die ersten beiden Räume zu sanieren. Viele Leute aus dem Ort haben in ihrer Freizeit angepackt und mitgeholfen“, sagt der Vorsitzende Jürgen Petersen. Eine Bar wurde eingebaut sowie Wände und Böden erneuert. Auch die sanitären Einrichtungen wurden neu gestaltet. „Wir benutzen nur viermal pro Jahr das Haus. Dieses soll jetzt vor allem auch für Feierlichkeiten wie runde Geburtstage oder Ehejubiläen zur Verfügung stehen. Es ist ein schöner Zugewinn für die Vilmnitzer“, sagt Jürgen Petersen.

Jetzt aber stehen erst mal er, seine Vereinskollegen und das Geflügel im Mittelpunkt. Die Schau ist am Sonnabend von 9 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 15 Uhr geöffnet. Die Landfrauen versorgen die Gäste mit selbst gebackenem Kuchen und Kaffee. Zu der Schau wird es eine Tombola geben. Als Hauptgewinn winkt in diesem Jahr ein Restaurantgutschein des Dormero Strandhotels Rügen in Prora. Wer Interesse am Kauf von Tieren hat, wird möglicherweise auch fündig und kann das eine oder andere geflügelte Tierchen für seinen Hof erwerben. Die Siegerehrung findet am Sonntag um 14 Uhr statt.

Mehr zum Autor

Von Mathias Otto