Sellin

Die Zeiger auf der großen Uhr am Ende der Selliner Seebrücke stehen auf 11 Uhr. Sie signalisieren, wann es zum ersten Tauchgang dieses Tages geht. Seit Anfang des Monats ist die Tauchgondel am Kopf der 394 Meter langen Seebrücke wieder für den Besucherverkehr geöffnet: Donnerstag bis Sonnabend von 11 bis 16 Uhr.

„Corona macht uns sehr zu schaffen“, sagt Betriebsleiter Burkhard Krüger. „Im letzten Jahr haben wir erst am 6. Juni angefangen und mussten am 7. November schon wieder aufhören. Trotz alledem waren es 33 000 Gäste, der Sommer war umwerfend“, schwärmt der 58-Jährige.

Tauchgondel-Chef: „Im Sommer ist es Arbeit, jetzt Spaß“

Im Moment geht es mit der 2G-plus-Regel und Maske auf Tauchfahrt, allerdings können nur 30 Prozent der eigentlich maximal 30 Gäste mit an Bord gehen. Das sind pro Fahrt zehn Passagiere. So viele warten an diesem Vormittag schon ungeduldig am Eingang. „Wir fahren auch mit zwei Leuten los, aber mit mehr ist es schöner“, sagt Burkhard Krüger.

Hereinspaziert: Burkhard Krüger ist von Anfang an Betriebsleiter im Unterwasserfahrstuhl. Quelle: Gerit Herold

Im Sommer geht es um 10 Uhr los und getaucht werde fortlaufend bis 21 Uhr. „Im Sommer ist es Arbeit, jetzt Spaß“, lacht Krüger. Er ist seit der Eröffnung der Selliner Tauchgondel im Jahr 2008 Betriebsleiter und seit der ersten Fahrt zum Meeresgrund dabei. Insgesamt gibt es vier Mitarbeiter, von denen in der Regel zwei pro Tauchgang mitfahren.

Bauwerk von Zinnowitzer Ingenieur Andreas Wulff

Der Selliner Fahrstuhl in die Ostsee ist der zweite seiner Art, der gebaut wurde. Die erste Tauchgondel war an der Seebrücke in Zinnowitz auf der Insel Usedom in Betrieb gegangen. Auch in Zingst und Grömitz (Schleswig-Holstein) gibt es die an Jule Vernes Nautilus erinnernde Konstruktion. Erfinder des futuristischen Bauwerks in Türkis ist der Zinnowitzer Ingenieur Andreas Wulff.

Ein Stahlpfeiler am Ende der Seebrücke trägt die 45 Tonnen schwere Tauchgondel. Diese hat einen Durchmesser von 7,10 Meter, ist druckfest und mit großen Sichtfenstern ausgestattet. Von zwei starken Elektromotoren angetrieben, gleitet die Tauchgondel langsam am Pfeiler entlang.

Bis zu vier Meter tief in der Ostsee

Ein Tauchgang dauert rund 45 Minuten. Nach einer kurzen Einführung in die Ökologie und die örtlichen Besonderheiten der Ostsee sehen die Besucher einen 3D-Film, der extra für die Tauchgondel produziert wurde. Die Mitarbeiter erläutern die Tiere und Pflanzen, die je nach Sicht und Jahreszeit manchmal auch vor den Fenstern zu beobachten sind. Nach dem Abtauchen befindet sich das Besucherdeck vier Meter unter der Wasseroberfläche und einen Meter über dem Meeresboden.

Sellin: Die Besucher sitzen während der Tauchfahrt und können auch einen 3-D-Film über die Ostsee sehen. Quelle: Gerit Herold

Durch die sechs Zentimeter dicken Scheiben der Bullaugen konnten bisher oft im Meeresboden versteckte Flundern entdeckt werden, aber auch kleine Heringsschwärme, Sandaale, Knurrhahn, Ostseeschnäpel, Aale und Hornfisch und andere Ostseebewohner. Bisher nur beim Auftauchen gab es Robben zu sehen. In gesteigerter Erwartungshaltung hätten Besucher allerdings die Kormorane auf den nahen Brückenpfeilern auch schon für Pinguine gehalten.

Sichtweite in der Ostsee liegt aktuell bei fünf Metern

Was es vor den Fenstern zu sehen gibt, bleibt aber immer wieder eine Überraschung und hängt nicht von der Jahreszeit, sondern von der Strömung ab. „Die Sicht kann von fünf Zentimetern bis 15 Metern reichen“, weiß Krüger. Und: „Ostwind ist Schiete.“ Im Moment seien die Bedingungen sehr gut, die Sichtweite liege bei fünf Metern.

Dieses Foto von einem Fisch machte Burkhard Krüger im November 2017. Quelle: Burkhard Krüger

Aber was ist, wenn während der Fahrt plötzlich der Strom ausfällt? „Das hatten wir schon zwei, drei Mal“, winkt Burkhard Krüger ab. „Wir können auch ohne Strom auftauchen und die Gäste über die Luke rausklettern. Trockenen Fußes.“ In diesem Falle würde die normale Fahrtzeit von sieben Minuten bis an die Wasseroberfläche zum Notaussteigen auf nur zwei Minuten verkürzt. „Wir haben immer eine Verbindung nach oben“, so Krüger. Der Innenraum ist auch während des Tauchganges über den Notausstieg dauerhaft direkt mit der Atmosphäre verbunden. In der Folge verändert sich der Druck auch während des Abtauchens nicht. Auch seekrank könne also kein Fahrgast werden. In einem Notfall würde ein magnetisches Bremssystem automatisch aktiviert, um die Gondel vor einem Absturz zu sichern.

Zum Job gehört regelmäßiges Fensterputzen

Bekommt jemand Platzangst oder Panik, wird er beruhigt. Wenn das Wasser langsam an den Scheiben hochkriecht, könne das schon mal passieren. Deshalb gebe es auch zum Anfang der Fahrt eine Belehrung. So darf an Bord nicht gelaufen werden. „Wichtig ist, dass man alles genau erzählt. Unwissenheit macht unsicher“, weiß Krüger. Und auch, was wirklich schlimm wäre: „Feuer wäre fatal.“

Blick aus der Eingangsluke der Tauchgondel auf die Selliner Seebrücke. Quelle: Gerit Herold

Zu irgendwelchen Problemen sei es aber noch nie gekommen, so der Betriebsleiter. Die Tauchgondel werde regelmäßig technisch überprüft, alle zwei Jahre gibt es den TÜV. „Man muss die Maschine nach Geräusch fahren“, so Burkhard Krüger. Er und seine Mannen erkennen sofort, wenn etwas anders klingt. Nur bei Sturm aus Nord-Nordost und Windstärke fünf bis sechs oder bei Eis taucht die Gondel nicht ab, so Krüger. Zu seinem Job gehört auch das regelmäßige Fensterputzen. Dazu müssen die Mitarbeiter gesichert werden und auf die Metallkante außerhalb der Gondel klettern.

Trauungen unter Wasser bleiben Traum

Ein langer Traum der Besatzung war, dass im Unterwasserfahrstuhl auch Trauungen angeboten werden können. Doch eine weitere der vielen Außenstellen des Standesamtes wird es wohl nicht geben. Hochzeitspaare sind aber trotzdem schon einige mitgefahren, nachdem sie auf der Seebrücke den Bund fürs Leben geschossen haben. Und auch einen Heiratsantrag gab es schon unter Wasser, bei dem ein Mann um die Hand seiner völlig überraschten Liebsten angehalten hat.

Die Selliner ist die meist besuchte aller Tauchgondeln. Auch Schulklassen oder Kindergartengruppen schauen ab und zu für eine besondere Unterrichtsstunde vorbei. Tickets: 9 Euro für Erwachsene, 6 Euro für Kinder bis 15 Jahre, Familientickets ab 21 Euro.

Von Gerit Herold