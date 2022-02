Tausende Haushalte in MV ohne Strom - Chaos an Broderstorfer Grundschule

Broderstorf

Für tausende Haushalte in MV gab es von Montagabend an keinen Strom. Betroffen sind Orte nahe Rostock wie Bentwisch, Blankenhagen, Broderstorf, Pastow, Thulendorf oder Kösterbeck, wie ein Sprecher des Energieversorgers Edis am Dienstagvormittag bestätigte.

Am stärksten die Auswirkungen zu spüren bekam die Grundschule „Carbäk“. Die 265 Grundschüler standen am Dienstagmorgen vor verschlossenen Türen auf einem dunklen Schulhof. Die elektronische Schließanlage der Türen ließ sich aufgrund des Stromausfalls nicht mehr öffnen. Die Freiwillige Feuerwehr wurde zur Hilfe gerufen, um den Schulweg auszuleuchten. Polizisten waren ebenfalls an der Schule an der B 110 im Einsatz, um die Schüler sicher über die Straße an der ausgefallenen Ampel zu geleiten. Eltern wurden aufgefordert, ihre Kinder wieder abzuholen. Auch Kitas, Arztpraxen, Tankstellen und Firmen seien betroffen.

Zur Galerie

Der Fehler lag in einem Umspannwerk in Bentwisch. Der Ausfall des Stroms resultiert noch immer aus den Auswirkungen, die Sturmtief „Nadia“ mit sich gebracht hat. Viele Bäume landeten auf den Oberleitungen und beschädigten diese.

Kurzschlüsse durch Salzablagerungen

Auch Menschen auf Rügen und in Barth bei Ribnitz-Damgarten hatten stundenlang keinen Strom. Der Grund: Durch den heftigen Sturm am Wochenende hat sich Salz auf den Isolatoren, an den die Stromleitungen befestigt sind, abgesetzt. Durch die Feuchtigkeit haben diese Strom geleitet und es kam zu zahlreichen Kurzschlüssen im gesamten Küstenabschnitt.

„Unsere Mitarbeiter waren teilweise bis zu 16 Stunden im Wald und auf dem Feld unterwegs, um die Schäden zu beheben“, sagt Sprecher Andreas Elsholtz. Um an die Isolatoren zu kommen, war auch die Forst und das THW im Einsatz. In Fresendorf (Gemeinde Roggentin) gibt es immer noch keinen Strom. Laut dem Edis-Sprecher sind überwiegend Anlagen im Mittel- und Niederspannungsnetz betroffen, die teilweise Funkenflug und Brandentwicklung zeigen. Die Störungen im Raum Rostock sollten etwa bis zum Mittag behoben sein.

Von Stefanie Adomeit/Stefan Tretropp