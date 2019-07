Glowe

„Wir haben großes Glück mit dem Wetter. Einerseits ist der Wind besser, als prognostiziert, andererseits ist es nicht so heiß, dass Alles an die Strände strömt“, freute sich Roland Drossel. Der in Glowe geborene Rückkehrer ist erst seit Juni neuer Leiter der Eigenbetriebe der Gemeinde und war am Wochenende gemeinsam mit Hafenmeister Gerd Hasselberg mit der Organisation des 20. Hafenfests der Gemeinde betraut. Das begann am Freitag mit Disko von DJ Maik und Live-Musi der Band Partytune aus Barnim vor etwa 500 Besuchern.

Der Sonnabend begann mit der 20. Königshörn-Regatta, bei der sich 18 überwiegend einheimische Segler sich auf den Kurs über 20 Seemeilen, etwa 35 Kilometer, begaben. Der anspruchsvolle Dreieckskurs in der Tromper Wiek war dreimal umrunden. Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DgzRS) begleiteten die Boote und nahmen Zeit. Die „Phönix II“ des Sassnitzers Thomas Kaul lag zwischendurch zwar vorn, landete wegen des von der Größe des Schiffes abhängigen, „Yardstick“ genannten Handicaps, aber auf den Rängen. Bei der abendlichen Siegerehrung konnte der Hafenmeister drei Pokale sowie einen Wanderpokal für den schnellsten Skipper übergeben. In der großen Klasse durchfuhr die „BabaJaga“ von Philipp Gläser vor der „Phönix II“ von Thomas Kaul und dem „Eierbecher“ von Jörn Fenz die Ziellinie. Die BabaJaga erhielt zugleich den Wanderpokal für den Gesamtsieg. In der kleinen Klasse siegte die „Zora“ von Stefan Galle vor der „Kaline“ von Jochen Bekemeier und der „Schamakh“ von Jonas Hartlieb.

Regatta ist Teil des Jasmund-Cup

Die Königshörn-Regatta stellt zugleich den Auftakt für den dreiteiligen Jasmund-Cup dar, der sich am 6. Juli mit der Schwanenstein -Regatta von Lohme und der Klein-Helgoland-Regatta während der Sassnitzer Hafentage am 13. Juli fortsetzt. Der Ort habe zwar spät begonnen, sich zu entwickeln, tue es dafür nun aber umso rasanter, meint Roland Drossel. Pfund sei dabei die Lage mit Blick über die gesamte Schaabe bis zum Kap Arkona. „Dabei müssen wir den Spagat zwischen touristischen Interessen und denen der Einheimischen meistern.“ Seit Oktober vergangenen Jahres ist die Hafenerweiterung beendet und vor zwei Wochen konnten Drossel und Hafenmeister Hasselberg auch die neue Schiffstankstelle eröffnen. „Die Investition von insgesamt rund 100 000 Euro hat sich gelohnt und ist auch umwelttechnisch besser“, so Hasselberg. Hinzu kam auch ein Stellplatz für zehn Wohnmobile. Die Marina sei in der Angelsaison von März bis Mai stets Marina ausgebucht.

Über den Tag verteilt besuchten rund 1500 Einheimische und Gäste das Hafenfest. An 15 Ständen boten Kunsthandwerker ihre Produkte an. Clown Max, der stolz seine neue Hüpfburg mit zwei Fischköpfen und zwei Rutschen präsentierte, lud Kinder ein, Holzboote zu bauen, die sie anschließend mitnehmen durften. Catering-Stände, die mehr als die obligatorische Bratwurst boten, stillten Hunger und Durst der Besucher auf dem Festplatz. Die wurden am Nachmittag mit Musik der Mönchguter Fischköpp unterhalten. Am Abend startete dann die Hafenparty mit DJ „ Douglas & Friends“ im Festzelt. Gegen 23 Uhr endete das 20. Glower Hafenfest mit einer Feuershow.

Uwe Driest